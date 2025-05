CAPTEI: Meia-Centena de Momentos Felizes - A Festa de Annelise Franco

Na tarde de sexta-feira, 16, o Salão Portofino do Hotel Gran Marquise foi o lugar da festa em celebração aos 50 anos de Annelise Franco.

O cerimonial ficou a cargo de Oscar Matos, garantindo uma condução leve e descontraída da celebração, o que deixou a aniversariante bem mais despreocupada.

Legenda: Oscar Matos e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Carine Moreira contou com Annelise para a criação da decor do evento. A ambientação do hall de entrada lançou um espetáculo visual em branco, adornado com sequência de círculos coloridos em tons pasteis pendurados no fundo trazendo um movimento.

Legenda: Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco Foto: LC Moreira

Já no salão da festa, a estamparia inspirada em Pucci capturou a atenção dos convidados, complementada por móveis transparentes, bolas decorativas transparentes, vasos elegantes e velas que contribuíram para um clima sofisticado.

Legenda: Decoração Carine Moreira Foto: LC Moreira

Um dos destaques da festa foi o bolo elaborado por Manuela Weyne, da Doceville, uma verdadeira obra de arte com grande estilo.

Legenda: Annelise Franco Foto: LC Moreira

A animação ficou por conta de Lucas Eduardo e Fernando Amorim, que trouxeram energia à festividade.

Legenda: Lucas Eduardo Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Amorim Foto: LC Moreira

Homenagens marcaram a ocasião, uma declaração tocante da filha mais velha, Marcela, e, também, uma surpresa das amigas, que não deixaram Annelise monopolizar o microfone devido ao seu natural afeto e carinho pelas pessoas presentes.

Legenda: Marcela Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco Foto: LC Moreira

Com muita alegria, a aniversariante esteve rodeada pela família, que representa sua maior felicidade, encerrando a sexta com um clima de amor e celebração.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Isabel Figueiredo, Annelise Franco e Vando Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Mendes e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Feijó, Annelise Franco e Gilvando Figueiredo Jr Foto: LC Moreira

Legenda: Vando Figueiredo, Christiane Mendes, Annelise Franco e Isabel Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: João Ricardo e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise e Marcela Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela, João Ricardo, Annelise, Marcela e Gabriela Franco Foto: LC Moreira

Legenda: João Ricardo, Annelise e Liane Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Mendes, Carol Feijó, Annelise Franco e Isabel Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Pessoa, Nicole, Germana, Marcela e Danielle Franco e Débora Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Praxedes, Annelise Franco e Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Camila Campos, Mayra Moura e Catarina Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Praxedes, Niedja Bezerra, Carine Moreira, Edinice Bezerra e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Fontenele, Izabela Fiúza, Annelise e Mônica Franco e Myrella Cecchini Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Bezerra e Marcela Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Studart, Annelise Franco e Manuela Liebmann Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Ribeiro, Annelise Franco e Raquel Petroni Foto: LC Moreira

Legenda: Nathalia Gripp, Mariane Cortês, Sidia Bizarria, Annelise Franco, Isabela Valença, Brena Santos, Ticiana Oliveira e Paula Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Kika Gurgel e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Skiner, Flávia Benevides e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Mendes, Annelise Franco, Emanuelle e Ana Cecília Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Studart, Larissa Araripe, Annelise Franco, Patrícia Aquino e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Praxedes e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Bonorandi, Annelise Franco e Paula Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Carol do Ceará, Annelise Franco, Danielle Fairbanks e Paula Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Carol do Ceará, Georgia Bezerra, Annelise Franco, Débora Bezerra e Patrícia Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco com Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Amorim e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Pinheiro, Lara Romcy e Luana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Franco, Ana Vládia Sobral, Annelise e Gabriela Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Mariane Cortês, Sidia Bizarria, Annelise Franco, Isabela Valença, Brena Santos e Ticiana Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Pessoa e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda, Annelise Franco e Paula Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana de Paula, Mariana Cavalcante, Annelise Franco e Kamila Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Liane e Danielle Franco, Teresa Pitta, Aline Loureiro, Germana e Renata Franco e Natércia Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Rocha e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Cícero Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Mendes, Karina Fernandes e Gabriela Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle, Paulo e Annelise Franco e Mariana Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Vládia Sales e Germana Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise e Mônica Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Lili Meira Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Pessoa, Annelise e Danielle Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Elise Bezerra, Annelise Franco, Renata Torquato e Jamille Tigre Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco com Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Fernandes e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Rabelo e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Batista, Annelise Franco e Érika figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele de Castro, Annelise Franco, Georgiana do Ceará, Márcia Ventura e Ana Vládia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco com Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Adriana Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Campos, Annelise e Rafaela Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela, Annelise, Marcela e Rafaela Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco com Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Studart e Camila Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Aquino e Larissa Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira, Annelise Franco e Ingrid Custódio Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Gontijo, Danielle Franco, Teresa Pitta e Aline Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco com Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Danielle Fairbanks Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Débora Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Sabrina Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Nathalia Gripp Foto: LC Moreira

Legenda: Joyce D'Ávila, Annelise Franco e Ariane Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Vieira, Annelise e Mônica Franco e Myrella Cecchini Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco com Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Cidrão e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela e Danielle Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Priscila Yamazaki Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Priscila Yamazaki Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Eduardo e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Studart e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Izabela Fiúza e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Érika Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco com Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Flávia Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Georgia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Karina Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole e Marcela Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Natércia Magalhães e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Benevides e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Luna e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella Cecchini e Ticiana Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Studart e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Kamila Monteiro, Aline Rocha, Fabiana de Paula e Mariana Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Luana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Sabrina Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Amorim e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Edinice Bezerra e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Edimara Carvalho e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Talyzie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Claryanne Aguiar e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Vanessa Boaventura Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Vieira, Annelise e Mônica Franco e Myrella Cecchini Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Homanagem Foto: LC Moreira

Legenda: Homanagem Foto: LC Moreira