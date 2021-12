CAPTEI: Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho

O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará homenageou 42 personalidades com a entrega da Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho, na última sexta-feira (17).

Legenda: Desembargadores do Trabalho da 7ª Região Foto: LC Moreira

A cerimônia ocorreu na sede do órgão, em Fortaleza, obedecendo todos os protocolos de segurança sanitária.

Legenda: Recebendo a Medalha no grau Grande-Oficial da Desembargadora Maria José Girão, a Desembargadora Presidente do TJCE, Nailde Pinheiro Nogueira Foto: LC Moreira

Instituída pelo TRT/CE no ano de 1993, a comenda é entregue a personalidades nacionais ou estrangeiras que tenham se destacado em quaisquer ramos do Direito ou pelos serviços prestados em prol da Justiça do Trabalho, da Cultura, da Ciência ou da Sociedade.

Legenda: Patrícia Correa Costa da Silva com esposo e filha, Aline de Almeida e Desembargador Jefferson Quesado Júnior Foto: LC Moreira

Servidores públicos, também, podem receber a medalha, por seus méritos funcionais como alvo de distinção.

Legenda: Waleska Quezado e Desembargador Franzé Gomes Foto: LC Moreira

A honraria, que é entregue a cada dois anos, é dividida nos graus Grão-Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

Confira mais fotos, captadas por LC Moreira, dessa noite de honrarias tão aplaudidas:

Legenda: Naílde Pinheiro e Regina Gláucia Foto: LC Moreira

Legenda: Djalma Ferreira e Camily Cruz.jpg Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão e Regina Glaucia Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Franzé Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Waleska e Jeferson Quezado e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mateus Miranda, Flávia Regina de Moraes e filho com o Des. Tarcísio Lima Verde Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Brandão Serra, Des, Plauto Porto e Nyrlane Garcia Rabelo Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Gláucia e Juliana Sombra Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Coutinho, Wiliams Mota, Des Regina Gláucia e Derizane Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Jeritza Gurgel e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Massler Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado e Ricardeo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Regina Gláucia e Luiz Carlos Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado, Zezinho Albuquerque, Franzé Gomes e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano Bezerra Maia, Des. Cláudio Pires, Deven Miller e Rejane Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano Bezerra Maia e família com Des. Franzé Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Regiane Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Clovis Valença, Juliana Sombra, Isabel e Plauto Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Denisio e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Devem Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Pragmácio e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Jacinto, Des. Emmanuel Furtado e Maysa Feijó Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro, Regina Glaucia e Camily Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Pragmacio e Rui Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Gurgel e Fernanda Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Renato Roseno e Emmanuel Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fabricio Augusto e Ronaldo Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Araújo, Eliete Andrade, Naíla Nascimento e Ribamar Silva Foto: LC Moreira

Legenda: José Marcelo Pinheiro Filho e Des. Paulo Régis Botelho Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França, Des. Antonio Parente e Francisco Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Torres Teixeira e Des. Paulo Régis Botelho Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Aparecida Lomba e Des. Roseli Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Uchoa e Emmanuel Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Des. Franzé Gomes e José Carlos Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Des. Franzé Gomes e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Des. Franzé Gomes e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel, Emmanuel, Luiza, Emmanuel Filho e Emilly Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Massler e Des. Maria Rosely Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar, Franzé Gomes, Eduardo Pragmácio e Renato Roseno Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Cesarineide Lima e Roseli Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Ribeiro e Wandemberg Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Victor, Des. Tarcísio Lima Verde e Mateus Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante e Des. Franzé Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Roseno e Regina Gláucia Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Roseno e Fátima Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Gláucia e Luiz Carlos Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Jefferson Quesado e Eliene Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Jefferson Quesado, José Carlos Machado e Isabele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Hilda Massler Foto: LC Moreira

Legenda: Regiane Silva e Hilda Massler Foto: LC Moreira

Legenda: Jefferson Quesado, Patricia Correa, Isis e Elizandro Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Sombra e Fernanda Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: José Carlos Machado e Isabele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: José Carlos Machado, Isabele e Marília Studart, e Franzé Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro e Franzé Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Patricia Correa Foto: LC Moreira

Legenda: Patrício Almeida e Paulo Régis Botelho Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Plauto Porto, José Parente, Jefferson Quesado e Patrício Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Maia, Antônio Parente, Carlos Antero, e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Desembargadores Regionais do Trabalho da 7ª Região Foto: LC Moreira