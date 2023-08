CAPTEI: 'Mais que amigos, friends' - indicativos de boa aliança público -privada entre Lide e Elmano

O primeiro encontro com o grupo de líderes empresariais do Lide Ceará com o Governador Elmano de Freitas tratou sobre o balanço dos primeiros sete meses de governo. Tudo aconteceu na residência oficial do governador, na tarde de terça, 08.

Por volta das 13 horas, o Governador, acompanhado da esposa, Lia de Freitas, cumprimentou de modo calmo e simpático cada convidado presente no recinto escolhido para o meeting.

Legenda: Emília Buarque, Elmano e Lia de Freitas Foto: LC Moreira

Em seguida, foi servido almoço padrão LIDE Ceará.

Após, anfitriões e alguns convidados das partes no palco. O "start" foi de Emília Buarque. Sempre muito gentil e educada, revelou a admiração profissional pelo novo governador, firmando, dessa vez, seu posicionamento: "O Lide é apartidário. Mas, confesso que acabo de criar um partido: sou do Partido do Ceará." Uma declaração simpática de amor e zelo pelo estado.

Além disso, destaco a afirmação de Emília sobre vocações econômicas por diversos aspectos, mas, principalmente, por fomentar o aumento da geração de empregos:

Legenda: Emilia Buarque Foto: LC Moreira

Emília Buarque Presidente do Lide Ceará “Na área econômica, pensar também nos setores do turismo, siderúrgico, agronegócio, carcinicultura, a indústria em geral, construção civil, têxtil, tecnologia e inclusive o varejo e serviços, que sempre foram nossas grandes vocações. Os impactos dos investimentos que estão chegando serão valiosos se contemplarem a conexão com as empresas cearenses e se fomentar a geração de empregos para nossa gente, principalmente aumentando a massa salarial”

Após, o chefe do executivo usou do púlpito e do palco, apresentando no painel o balanço de sete meses de gestão pontuando as ações e projetos realizados, bem como aqueles em andamento no Ceará em todas as áreas como saúde, segurança, cultura, desenvolvimento social, sendo, a principal, a educação. Pontuou, com sinceridade e clareza, os desafios sobre o tema dos empresários:

Legenda: Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Elmano de Freitas Governador do Ceará “Evidentemente, que em cada momento você tem algum setor econômico que tem a capacidade de alavancar outros setores, mas você não pode fazer esse e esquecer dos demais, e é importante destacar a importância desse nosso diálogo entre setor público e privado para o melhor desenvolvimento estratégico. Precisamos aumentar a eficiência do setor produtivo, mas para que isso aconteça, a principal dificuldade é a baixa produtividade. Efetivamente, nós temos que ser capazes de ter políticas públicas que permitam ter trabalhadores preparados, porque nós compreendemos que a mudança econômica está acontecendo no âmbito do conhecimento em áreas estratégicas para o setor econômico do Ceará, e é impossível pensar isso ser ter uma mão de obra com outro patamar de qualificação”

Por fim, alguns comentários e perguntas de estilo.

Saldo? Foi um exercício literal de Política (com “P” maiúsculo). Busca de cidadania para que haja autores de uma transformação social. Valeu!

Veja os momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Emília Buarque e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

