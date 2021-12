CAPTEI: Lojistas do Ano do comércio varejista de 2020 e de 2021

A CDL de Fortaleza, presidida por Assis Cavalcante, realizou, no útimo dia 09, a cerimônia de entrega do Troféu Iracema. A comenda, anualmente, reconhece e presta uma homenagem ao empresário que se destacou no comércio varejista da capital cearense. Devido a pandemia da Covid-19, em 2020, a solenidade não foi realizada, por isso, nesta edição, dois nomes do varejo foram agraciados.

Legenda: Troféu Iracema Foto: LC Moreira

O merecedor do Troféu Iracema, instituído pela CDL de Fortaleza em 1978, é escolhido pelos associados e presidentes de entidades de classe ligadas ao segmento comercial levando-se em conta os seguintes aspectos: pioneirismo, tradição, visão empresarial, desenvolvimento e expansão do negócio, imagem comunitária e social do empresário e integração nos eventos lojistas.

Legenda: Valdemir Rolim e Gerardo Albuquerque Foto: LC Moreira

O lojista do ano de 2020 é o diretor das lojas Top Móveis, Valdemir Rolim de Sousa, e do ano de 2021, é o diretor do Center Box Supermercados, Gerardo Vieira Albuquerque.

Veja quem esteve prestigiando a festa para os agraciados pelas lentes de LC Moreira:

