CAPTEI: Lide Ceará e Aecipp se unem para impulsionar negócios no Complexo do Pecém

O Lide Ceará, liderado pela empresária Emília Buarque, promoveu na noite da última terça, 27, um jantar de integração para associados em parceria com a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp).

O encontro aconteceu no Restaurante L’Ô e teve como objetivo estreitar relações entre os empresários e executivos membros das duas organizações, além de fomentar o desenvolvimento dos negócios na região do Complexo do Pecém. A Aecipp, que tem realizado um importante trabalho na região, busca construir uma rede de conexões com entidades representativas, como o Lide Ceará, para fortalecer a instituição e ampliar as perspectivas de geração de negócios inteligentes.

LC Moreira captou alguns momentos do evento:

