CAPTEI: Lançamento do “Para Pensar” causa engarrafamento na Tabajaras

Numa livraria recém-inaugurada, próxima a vice prefeitura de Fortaleza, Élcio Batista foi o responsável por reunir empresários, industriais, intelectuais, políticos, jornalistas, enfim, seguidores que admiram o trabalho do vice-prefeito de Fortaleza, para o lançamento do seu primeiro livro “Para Pensar”.

Legenda: Eduardo Pinheiro, Mauro Costa e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Entre versos da música Coração Selvagem, de Belchior, que compõe o cenário do lugar do lançamento do livro, pessoas circulavam ao bom som do DJ Guga de Castro e faziam fila para obter um autógrafo do autor. Bons papos e reencontros de amigos, renderam uma esticada do compromisso na varanda da cefeteria, na boêmia Praia de Iracema.

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Roberto Cláudio Foto: LC Moreira

Como “só realiza quem sonha”, Élcio encerrou aquela quinta de primeira, com o coração cheio de amor já que destinou toda a renda arrecadada pelos livros vendidos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, gerido pela FUNCI - Fundação da Criança e da Família Cidadã.

Legenda: Élcio Batista Foto: LC Moreira

Agora, vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: José Sarto e Élcio Batista Foto: LC Moreira

