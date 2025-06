CAPTEI: Laços Eternos – Surpresas no Aniversário 50 anos Manoela Ponte

Na tarde da última sexta-feira, 13, o Allêz Brasserie abriu suas portas para celebrar os 50 anos da advogada Manoela Ponte. O evento, antecipando as festividades de seu aniversário, contou com uma decoração sofisticada em tons de pink assinada por Mirella Bessa.

Legenda: Decoração Mirella Bessa Foto: LC Moreira

Manoela vestiu um modelo exclusivo de Lili Menezes Ateliê, refletindo sua personalidade forte, alegre e carismático.

Legenda: Manoela Ponte e família Foto: LC Moreira

Irresistíveis estavam o bolo e os doces da Antoinette Doces.

Animando (e muito!) as convidadas, o cantor Marcos Lessa com diversos ritmos e com um repertório maravilhoso.

Legenda: Manoela Ponte e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Durante a festa, Manoela fez um discurso emocionante, embora breve, onde compartilhou um resgate de sua trajetória de vida.

Legenda: Manoela Ponte Foto: LC Moreira

A verdadeira pérola do evento, no entanto, foi a apresentação de Sarah Viana, amiga de longa data, que encantou a todos com histórias tocantes sobre sua amizade com a aniversariante, ressaltando o valor dos laços que se formam ao longo das décadas.

Legenda: Sarah Brandão e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

O evento, repleto de amor e alegria, reuniu familiares, amigas de infância de trabalho e vizinhas, criando memórias inesquecíveis que perdurarão por muitos anos. A celebração se estendeu até às 17h, encerrando uma tarde repleta de carinho e afeto.

Legenda: Manoela Ponte e Amigas Foto: LC Moreira

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Belarmina, Manoela e Andréa Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Jonathas Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela e Manoela Ponte e Jonathas Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela e Manoela Ponte, Jonathas e Beatriz Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Janeth Costa e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: José Neudo, Manoela Ponte e Emerson Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Laís Costa, Manoela Ponte e Luiza Aurélia Foto: LC Moreira

Legenda: Mirella Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Costa e João David Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Maciel, Manoela Ponte e Andréa Markan Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela e Andréa Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela e Ana Luiza Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Borsaro e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Parahyba e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Queiroz e Magda Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Belamirna e Manoela Ponte e Fátima Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Gonzales, Manoela Ponte, Camila Marques e Cláudia Coling Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela e Isabel Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Magda Lima e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Iluska Bastos e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Maia, Manoela e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Martins, Roberta e Manoela Ponte e Natália Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Anaelisa Mota, Janice Lins, Suyane Aragão, Andréa Parahyba e Denise Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Faria, Sarah Brandão, Janainy Paiva, Janaína Bezerra, Manoela Ponte, Iluska Bastos, Jeritza Gurgel, Andréa Braga e Delfina Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Zezé e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Faria e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Martins e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane e Fabrício Martins e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Aragão, Manoela Ponte, Denise Castelo e Andréa Parahyba Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Faria, Sarah Brandão, Natália Mesquita, Manoela Ponte, Cristiany Rodrigues e Delfina Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Aragão e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Viana e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Natalia Rodrigues, Manoela Ponte e Cristiany Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta, Maíza, Manoela e Raquel Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta, Clarissa e Raquel Ponte, Nercí Ciarline e Tisa Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Sarah Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Lieger Gross Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Sá Cavalcante, Manoela Ponte e Tisa Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Janice Lins, Manoela Ponte, Pauline Turatti e Suyane Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Apoliana Albuquerque e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Belarmina e Gabriela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Nogueira e Janice Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Caroline de Moraes e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Nogueira, Jeritza Gurgel e Vládia Faria Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Mapurunga e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Castelo e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Belarmina Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: César Garcia, Manoela Ponte e Mariane Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Delfina e Gabriela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Gonzales e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Anaelisa Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Andréia Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Araripe, Manoela Ponte e Carol Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Janaina Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Riana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Mariane Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Andréa Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Daniele Rios Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Nercí Ciarlini Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Pauline Turatti Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Sâmia França Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Luyza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Harolmisa Serra Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Delfina Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Jamille Porfírio Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Janice Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Jelma Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Mesquita e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Manoela Ponte Foto: LC Moreira