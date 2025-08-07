CAPTEI: Karmilse Marinho Celebra Aniversário no Matisse

Na última sexta-feira, 1º de agosto, a arquiteta Karmilse Marinho celebrou seu aniversário, rodeada por 25 amigas, no restaurante Matisse.

O encontro, marcado por uma atmosfera descontraída, contou com um almoço especial que uniu boa gastronomia, brindes com espumante geladinha e animadas conversas.

Legenda: Karmilse Marinho e Amigas Foto: LC Moreira

Para adoçar a comemoração, fatias de bolo foram servidas, complementando o menu delicadamente elaborado pelo chef da casa.

LC Moreira esteve presente capturando momentos da celebração e recheando a coluna com registros da festa. Vem ver!

Legenda: Rachel Teixeira e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Martins, Karmilse Marinho e Michelle Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Brasil, Karmilse Marinho e Cristina Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Brasil e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Karmilse Marinho e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Teixeira, Karmilse Marinho e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Meire Torquato e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Façanha e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Dantas e Karmilse Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto, Cristina Ramalho, Karmilse Marinho, Cristina Sleiman e Meire Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Sleiman, Cristina Façanha, Cristina Brasil e Cristina Ramalho Foto: LC Moreira