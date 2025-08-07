CAPTEI: Karmilse Marinho Celebra Aniversário no Matisse

Na última sexta-feira, 1º de agosto, a arquiteta Karmilse Marinho celebrou seu aniversário, rodeada por 25 amigas, no restaurante Matisse.
O encontro, marcado por uma atmosfera descontraída, contou com um almoço especial que uniu boa gastronomia, brindes com espumante geladinha e animadas conversas.
Para adoçar a comemoração, fatias de bolo foram servidas, complementando o menu delicadamente elaborado pelo chef da casa.
LC Moreira esteve presente capturando momentos da celebração e recheando a coluna com registros da festa. Vem ver!