CAPTEI: Karmilse Marinho Celebra Aniversário no Matisse

Evento reuniu 25 amigas em uma tarde de boa gastronomia, brindes e muita descontração

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Karmilse Marinho Porto
Foto: LC Moreira

Na última sexta-feira, 1º de agosto, a arquiteta Karmilse Marinho celebrou seu aniversário, rodeada por 25 amigas, no restaurante Matisse.

O encontro, marcado por uma atmosfera descontraída, contou com um almoço especial que uniu boa gastronomia, brindes com espumante geladinha e animadas conversas.

Legenda: Karmilse Marinho e Amigas
Foto: LC Moreira

Para adoçar a comemoração, fatias de bolo foram servidas, complementando o menu delicadamente elaborado pelo chef da casa.

LC Moreira esteve presente capturando momentos da celebração e recheando a coluna com registros da festa. Vem ver!

Legenda: Rachel Teixeira e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Martins, Karmilse Marinho e Michelle Aragão
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Brasil, Karmilse Marinho e Cristina Ramalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Brasil e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Karmilse Marinho e Letícia Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Teixeira, Karmilse Marinho e Luciana Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Meire Torquato e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Façanha e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Dantas e Karmilse Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto, Cristina Ramalho, Karmilse Marinho, Cristina Sleiman e Meire Torquato
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Sleiman, Cristina Façanha, Cristina Brasil e Cristina Ramalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira