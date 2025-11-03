CAPTEI: Karina Bezerra celebra animado b-day no Restaurante Aquarela

Karina Bezerra ganhou um animado b-day no fim da tarde de quinta-feira, 30 de novembro, no rooftop do restaurante Aquarela.
A festa foi orquestrada por Patrícia Aquino e Carol Ceará.
Por lá, amigas e familiares em clima de alegria e boas energias.
Animando o aniversário, Lorena Galvão na voz e violão.
A décor, assinada por Patrícia Aquino, trouxe um toque especial ao espaço, unindo elegância e alegria com muitas flores coloridas, um bolo da Analu Gourmet e delícias da Doce Mel.
Olha só as fotos captadas por LC Moreira: