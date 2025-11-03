Diário do Nordeste
CAPTEI: Karina Bezerra celebra animado b-day no Restaurante Aquarela

A surpresa foi organizada por Carol do Ceará e Patrícia Aquino

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Karina Bezerra ganhou um animado b-day no fim da tarde de quinta-feira, 30 de novembro, no rooftop do restaurante Aquarela.

Legenda: Patrícia Pessoa, Patrícia Aquino, Karina Bezerra e Carol do Ceará
Foto: LC Moreira

A festa foi orquestrada por Patrícia Aquino e Carol Ceará.

Por lá, amigas e familiares em clima de alegria e boas energias.

Legenda: Surpresa para a Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Surpresa para a Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Animando o aniversário, Lorena Galvão na voz e violão.

Legenda: Lorena Galvão
Foto: LC Moreira

A décor, assinada por Patrícia Aquino, trouxe um toque especial ao espaço, unindo elegância e alegria com muitas flores coloridas, um bolo da Analu Gourmet e delícias da Doce Mel.

Legenda: Decoração Patricia Aquino
Foto: LC Moreira

Olha só as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Katiana e Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Marina, Karina e Mirella Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Veneska e Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Carol do Ceará
Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Petri, Karina Bezerra e Lídia Petri
Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Ribeiro e Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Campos, Karina Bezerra e Rafaela Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia e Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Meira, Gisele Siqueira e Everlane Vaz
Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Bezerra e Mariana Furlani
Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Almada, Karina Bezerra e Montiele Arruda
Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Bezerra e Rachel Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Campos, Gisele Siqueira, Márcia Peixoto e Manuela Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Karine Aquino e Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Mota, Karina Bezerra e Érika Amaral
Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Bezerra e Montiele Arruda
Foto: LC Moreira

Legenda: Lídia Petri e Vaneska Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Franco e Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliana Araripe, Renata Moraes, Karina Bezerra e Bianca Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Aquino, Elaine Lucena, Karina Bezerra e Rafaela Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Aragão e Manuela Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Emmanuelle Andrade, Rafaela Pessoa, Manuella Resende e Denise Meira
Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar e Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Pessoa, Silvana Rodrigues, Márcia Studart e Andréa Campos
Foto: LC Moreira

Legenda: Suzi Férrer e Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Rodrigues, Emmanuelle Andrade, Karina Bezerra, Raquel Meira e Marília Silveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro e Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Moraes, Eliana Araripe, Karina Bezerra, Márcia Studart e Bianca Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Révia Lima e Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Ximenes, Rafaela Pessoa, Karina Bezerra e Márcia Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Girão e Karina Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Ribeiro, Vaneska Bezerra, Adriana Mota, Karina Bezerra, Raquel Aragão e Manuela Parente
Foto: LC Moreira

 

 

 