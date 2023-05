CAPTEI: Juliana Roma ganha festa secreta. Aos detalhes!

Na última sexta (19), a empresária Juliana Roma foi surpreendida com um almoço organizado por um grupo de amigas mais chegadas para comemorar mais um novo ciclo de vida. Tudo foi combinado na hora do almoço em um restaurante da cidade, onde a aniversariante foi surpreendida com muita alegria e carinho. A emoção tomou conta da aniversariante.

Legenda: Juliana Roma Foto: LC Moreira

No espaço reservado para o aniversário, Aline Paes decorou com muitas flores que deram um toque alegre e personalizado ao encontro.

Legenda: Rodrigo, Lia, Juliana Ana Júlia e Rodrigo Roma Foto: LC Moreira

Animando a festa para a turma que já é animada: Jhonatan.

Entre sorrisos, abraços e comemorações, docinhos da Doce Mel e fatias do bolo da Feito com Amor.

Legenda: Juliana Roma e amigas Foto: LC Moreira

LC Moreira esteve por lá e captou tudo. Olha só!

Legenda: Juliana e Rodrigo Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Lia e Ana Julia Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Ticiana Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana, Ana Júlia e Lia Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Relma e Luiza Gripp, Juliana e Rodrigo Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Juliana Roma e Luiza Gripp Foto: LC Moreira

Legenda: Carla, Juliana e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Maia, Juliana Roma, Sandra e Ana Teresa Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Carine Moreira, Vanessa Queirós e Laysa Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Sheslyda Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Christianne Tebet, Samara Fernandes, Alzira Rebouças e Shesliyda Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Possidônio e Sheslyda Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Roberta Quaranta Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Rodrigues e Ana Virginia Furlani Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Alzira Rebouças Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós e Marta Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Moreno e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Mendes, Juliana Roma e Fátima Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea Castro, Juliana Roma e Laysa Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Christianne Tebet Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Cláudia Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Cristina Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Emanuelle Beleza Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Giza Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Sâmea Castro, Laysa Albuquerque e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Jamille Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Juliana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Márcia Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Mariana Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Sheslyda Farias e Giza Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Uzeli Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra e Ticiana Maia, Ana Júlia Roma e Ana Teresa Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Samara Fernandes e Emanuelle Beleza Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Melissa Cysne Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Micheline Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Renata Alex Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Roberta Quaranta Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Quaranta, Juliana Rodrigues e Ana Virginia Furlani Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Samara Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Seta e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Leitão, Juliana Roma e Mirela Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Gomes, Uzeli Castelo Branco, Vanessa Queirós, Cláudia Possidônio, Marta Freire e Giza Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Sheslyda Farias, Juliana Roma, Germana Frota, Christianne Tebet e Cláudia Possidônio Foto: LC Moreira