CAPTEI: José Carlos Pontes Participa do ILECE Summit

O ILECE Summit, realizado no restaurante Santa Grelha, na noite de quinta-feira, 05, trouxe as perspectivas do setor de construção civil ao receber José Carlos Pontes, Presidente do Grupo Marquise.

Com uma trajetória marcada por superações, o convidado compartilhou suas experiências e estratégias que o levaram ao sucesso em um mercado competitivo.

Durante sua fala, ele destacou os desafios enfrentados ao longo dos anos revelando como essas adversidades moldaram sua visão empreendedora. Os convidados estiveram atentos e puderam absorver valiosas lições sobre resiliência e inovação.

Veja as fotos:

