CAPTEI: Jeritza Gurgel faz o 50tástico - Uma Celebração de Vida no Rooftop do Iate Clube de Fortaleza

Foi na tarde da última segunda-feira de janeiro, 27, no Iate Clube de Fortaleza que comemorei o meu "50tástico". Por lá, uma reuni gerações de amigas em uma experiência única, emocionante e muito divertida.

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

A escolha do Iate Clube tinha uma razão: o local é repleto de memórias e vivências pessoal. Graças ao Comodoro Pompeu Vasconcelos, amigo de longa data, a festa ocupou um espaço exclusivo: o recém-inaugurado rooftop, com uma vista linda de parte do litoral de Fortaleza. Naquele dia, como que conspirando para o sucesso da celebração, São Pedro afastou as chuvas típicas de janeiro, presenteando com um solzão e mar calmo.

Legenda: Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

A organização do evento foi de Roberto Alves, da Celebre!, que junto com a competente Mari e sua equipe "top das galáxias", transformou meu aniversário em realidade com sua maestria em planejar festas inesquecíveis. Roberto Alves me ensinou como é conjugar o verbo CELEBRAR em todos os tempos. Que lição de disciplina, organização e realização de um evento!

Legenda: Roberto Alves e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

A decoração, assinada por Carine Moreira, ofereceu uma síntese perfeita da minha vida: mix de elementos de elegância e nostalgia que narravam minha história de forma envolvente e sofisticada. Quando cheguei, me senti em casa! Ela fez uma leitura perfeita da minha personalidade. Pense numa profissional que entendeu tudo desde o começo...depois diz por aí que se sentiu desafiada por mim (rsrsrs). Como assim? rsrsrs

Legenda: Carine Moreira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

E os bolos? O Cássio, da Sapore Trufado, fez uma releitura dos 5 principais bolos das minhas últimas 5 décadas. Ficou lindo! O bolo dos parabéns foi exatamente igual ao dos meus 15 anos, em uma cor diferente, mais atual. Para garantir uma experiência completa, cada convidado levou uma fatia do bolo com o sabor dos bolos de festas de antigamente: com recheio de ameixa e glacê! Fantástico!

Legenda: Cassio Sapore e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Complementando a ambientação, Diego da Costa, da Costa House Gift, trouxe à vida a identidade visual do evento com tons terrosos e letras das minhas músicas preferidas, criando uma atmosfera de resgate. Falando em música, Pedro Garcia montou uma playlist retrô, despertando a expectativa dos convidados antes mesmo do evento, graças à gestão estratégica da Puzli, que cuidou de cada detalhe dos convites, com QRCodes de acesso até a recepção pessoal dos convidados.

Legenda: Jeritza Gurgel e DJ Pedro Garcia Foto: LC Moreira

As convidadas foram de branco. Era o dress code. Uma sugestão. Eu fui de preto (e muitas amigas disseram que deveria ter sido o contrário...rsrsrs), com recortes em vários lugares. Era da Água de Coco. Usei um brinco que traduzia meu lado capricorniana e usei jóias da Tania Joias. Fiz a make com a Manu Feitosa e o cabelo com a Caroline Lima. Um rabo de cavalo bem puxado pra cima para não deixar nada caído no rosto (rsrsrs) e uma trança para dar a jovialidade. Claro que meu "casca de bala", Pedro Porcelini, deu suas dicas de estilo respeitando a "opiniosa" aniversariante.

Legenda: Jeritza Gurgel e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Recepcionando os convidados estava um painel de lambe-lambe, perfeito para as fotos instagramáveis de boas-vindas. Ao subir as escadas, um "welcome party" incrementava o momento com o frescor da Coca-Cola e dos cones de batata frita, elementos que caracterizam coisas que são “a minha cara” e que reaqueciam as memórias de infância de muitos ali presentes.

Legenda: Karolem Ferro, Jeritza Gurgel e Márcia Feitosa Foto: LC Moreira

O impecável serviço de catering foi do La Maison. Um desfile de sabores com salgadinhos crocantes e serviços volantes, mantendo o movimento ininterrupto de loucinhas e carrinhos que serviam as mais variadas delícias. A excelência também se estendeu às bebidas, com uma seleção finíssima da D’Origem realizada pela sommelier Jardênia Siqueira. Entre os destaques, os espumantes servidos na temperatura perfeita (coisas do combo D’Origem + La Maison + Celebre!) e drinks assinados pela Cockelitas Drinks. Cada drink homenageava uma música icônica: de "Bete Balanço" a "Segura o Tchan", nomeações que traduziram bem o espírito nostálgico e festivo da noite.

Legenda: Menu da Cocktelitas Drinks com painel em acrilico desenvolvido por Costa House Gift Foto: Martinha Assunção

A animação musical ficou por conta do DJ Pedro Garcia, seguido pela Banda Locomotiva revisitando os clássicos dos anos 80 e 90. A noite ainda teve espaço para o forró das antigas com a animadíssima Sandrinha. Ninguém parado e muita Indaiá para refrescar quem teve sede!

Legenda: Jeritza Gurgel e Banda Locomotiva Foto: LC Moreira

Legenda: Sandrinha Foto: LC Moreira

Um dos momentos mais tocantes da noite foi proporcionado pelo psicólogo e amigo querido, Tom Trajano, que, com palavras sinceras, iluminou a festa com reflexões e agradecimentos que aqueceram a todos.

Legenda: Tom Trajano Foto: LC Moreira

Depois, peguei um microfone lendário da Xuxa nas mãos, liderei o coro do "Parabéns" da Rainha dos Baixinhos seguido de "Ilariê". Essa combinação explosiva garantiu que ninguém permanecesse parado; a pista virou um espaço de pura diversão e riso.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Com o fim da festa, serviço de altas horas com mini-hambúrguer, Coca-Cola e batatas fritas circulavam e eu era só sorrisos, mesmo com bolhas nos pés, porque em nenhum minuto desci do salto. Estou pronta, preparada e querendo viver o começo de muitos capítulos!

Legenda: Jertiza Gurgel e LC Moreira Foto: LC Moreira

Veja as fotos captadas por LC Moreira porque elas falam mais um pouco do muito que vivemos:

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Gurgel, Rodolfo Licurgo, Jeritza e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Gurgel, Rodolfo Licurgo e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo, Ângela e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo, Jeritza e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Braga, Jeritza e Ana Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza e Ana Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Alcântara, Isabel Rosário, Jeritza Gurgel, Beatriz e Ane Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Tom Trajano Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Mendes, Jeritza Gurgel e Josy Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Shiara Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Alves e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cintia Benevides, Jeritza Gurgel e Inês de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Amélia Mota, Jeritza Gurgel, Dani e Rafa Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Adamir Macedo, Tom Trajano e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Aurila e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Goretti, Cristiana e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz, Jeritza Gurgel, Anazélia Gadelha e Germana Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Amélia Mota, Thais Ary, Jeritza Gurgel, Roberta Bandeira e Raquel Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Ana D'Áurea, Jeritza Gurgel e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Alencar, Tânia Melo, Cristina Tavares, Desiree Montenegro e Joana Clemente Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Montenegro, Jeritza Gurgel e Waleswka Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Andrea Braga, Janainy Paiva, Jeritza Gurgel, Iluska Bastos e Alzira Avelino Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Coelho, Renata Santiago e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ane Alcântara, Mônica Bezerra, Vânia Viana, Maria Lúcia Negrão, Montiele Arruda, Germana Marques e Anazélia Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Ane Alcântara e Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo e Germana Frota, Jeritza e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Carol do Ceará, Montiele Arruda, Jeritza Gurgel e Iratuã Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Folha, Jeritza Gurgel e Letícia Esmeraldo Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo Frota, Lia Gondim, Germana Frota, Jeritza, Pedro e Gustavo Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Waleswka Quesado e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia Viana, Jeritza Gurgel e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Almada, Mariana Tomaz, Melissa Guará e Roberta Quaranta Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Brígido e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Brígido e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Sandrinha Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Sanford, Jeritza e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Holanda, Jeritza Gurgel e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte, Tânia Melo, Jeritza Gurgel, Ana Cláudia Alencar, Desiree Montenegro e Joana Clemente Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patrick Alex Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte, Lia Gondim, Aline Vasques, Laysa Albuquerque, Letícia Mendes e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santiago e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Guiomar Feitosa, Giana Studart e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte e Danielle Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Jucá, Thais Ary, Jeritza Gurgel e Roberta Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Ranier Araújo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Goretti Sucupira, Ângela Gurgel, Michele e Cristiana Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Guiomar Feitosa e Tânia Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Gurgel, Rafa e Dani Sanford e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gyna e Dito Machado e Márcia Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Gyna Machado e Thiago Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda Massler, Jeritza Gurgel e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Itaquê Figueiredo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Iratuã Freitas, Jeritza Gurgel, Carol e Georgiana do Ceara e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Fontenele e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Janainy Paiva, Andréia Braga, Alzira Avelino, Iluska Bastos, Jeritza Gurgel e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína Gouveia e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Picanço e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cybele Campos, Carine Moreira e Danielle Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Cavalcante e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cybele Campos, Denise Montenegro, Cintia Benevides, Margareth Regadas e Inês de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Barreira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cintia Benevides, Inês de Castro, Jeritza Gurgel, Amélia Mota e Margareth Regadas Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Alcântara, Renata Dias de Sousa, Ane Alcântara e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Pedro Garcia e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Goretti Sucupira, Jeritza Gurgel e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Jeritza Gurgel e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Desiree Montenegro, Jeritza Gurgel, Cristina Tavares e Joana Clemente Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Mendes, Josy Vieira e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola Rocha, Kika Silva, Jeritza Gurgel e Mayara Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Camila Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Dito Machado, Jeritza Gurgel, Márcia Távora, Gyna Machado e June Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Carlos Pinheiro, Jeritza Gurgel e Miguel Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Aline Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Amélia Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Ana Cecília Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Andréa Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Andreza Bilhar Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Claudiane Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Hilda Massler Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Giana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Cris Perez Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Germana Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Isabel Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Gyna Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Péricles Campelo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel, Bernardo Frota e Gustavo Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rafa Sanford, Amélia Mota e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Jane Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e June Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Karina Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Leo Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Lilia Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Márcia Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Margareth Regadas Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Porto, Renata Duarte, Lia Gondim, Danielle Barreira, Ana Gurgel, Larissa Mendes, Laysa Albuquerque e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Laysa Albuquerque, Karmilse Porto, Renata Duarte, Lia Gondim, Danielle Barreira, Ana e Jeritza Gurgel, Larissa Mendes e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Pontes, Alessandra Moura, Jeritza Gurgel e Lena Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rosanni Guerra Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Mello, Ranier Araújo, Vânia Viana, Jeritza Gurgel, Adriana Queiroz e Vevé Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rosita Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra, Adriana Aurila, Germana Wanderley, Michelle Aragão, Ana Cecília Souza e Karina Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Sandrinha Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão, Jeritza Gurgel e Adriana Aurila Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro, Gurgel, Michele Sucupira e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Léa Fontenele, Jeritza Gurgel e Ana Cristina Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Sophia Erel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Suyane Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Tânia Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Medeiros, Jeritza e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Porto e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Karolem Ferro, Jeritza Gurgel e Márcia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim, Ana Gurgel, Germana Frota, Jeritza Gurgel e Larissa Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel, LC Moreira e Gustavo Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rafa Sanford, LC Moreira e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa, Jeritza Gurgel e Adamir Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Frota, Jeritza Gurgel e Juliana Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Sales e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Sales, Niedja Bezerra e Raquel Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Magda Lima, Jeritza Gurgel e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Feitosa e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Feitosa e Renata Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Tomaz, Jeritza Gurgel e Melissa Guará Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira, Ângela Gurgel e Cristiana Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Aragão, Adriana Queiroz e Anazélia Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Tom Trajano Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira