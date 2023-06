CAPTEI: Insights poderosos são revelados em evento sediado pelo Sistema Verdes Mares

Na manhã de ontem (31), o Auditório da Holding do Grupo Edson Queiroz foi palco do 4º Encontro com o Marketing promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará. A ADVB tem uma história de quase 70 anos de atuação em promoção de vendas e marketing no Brasil. No Ceará é desde 2022 que vem atuando e atualizando profissionais com as tendências mais inovadoras do mercado.

O SVM foi o grande apoiador dessa iniciativa reunindo, por lá, profissionais do setor disseminando conhecimentos e tendências, bem como engajando a comunidade de profissionais da área.

O convidado da edição foi Renato Camargo, vice-presidente de clientes das farmácias Pague Menos e Extrafarma. A frente dos negócios da empresa a pouco mais de um ano, o executivo compartilhou com a plateia insights poderosos e práticos sobre o futuro do marketing e vendas no cenário farmacêutico e de varejo, além, claro, da virada de chave que foi o ingresso no BBB23 como estratégia de visibilidade nacional.

Legenda: Renato Camargo Foto: LC Moreira

Outras personalidades renomadas da área estiveram presentes interagindo com o palestrante, como David Macêdo, coordenador da AJE Fortaleza; Ana Quezado, diretora de marketing, comunicação e comercial da Unifor; Camila Coutinho, CEO da Nexum Marketing e Resultados; e Guilherme Colares, presidente da CDL Jovem.

Legenda: Davi Macedo, Carol Mello, Marcus Saraiva, Ana Quezado, Camila Coutinho e Guilherme Colares Foto: LC Moreira

O auditório ficou lotado de empresários, profissionais de marketing, publicidade e vendas, que puderam absorver os conhecimentos desses especialistas e levar para suas empresas as melhores práticas e técnicas do mercado. Um sucesso estrondoso para quem pensa em multiplicar negócios.

Legenda: 4º Encontro com o Marketing Foto: LC Moreira

Como para esse evento os ingressos logo esgotaram, a promessa registrada foi que haverá novas edições do Encontro com o Marketing divulgadas em breve no perfil @advbce no Instagram.

Agora, vem ver quem esteve no 4º Encontro. LC Moreira captou fotos!

Legenda: Rodrigo Bitar, Carol Mello, Jeritza Gurgel e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart, Renato Camargo e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Frota, Rodrigo Bitar, Fátima Duarte e Carol Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Coutinho e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros, Mariana Ferreira, Jeritza Gurgel e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Quezado, Camila Coutinho e Carol Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço, Livia Medeiros, Alan Alves e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Souza, Luciana Félix e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Cleirton Pessoa, Helena Xavier e Aline Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Coutinho, Eliziane Colares e Ana Quezado Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Mello, Davi Macedo, Marcus Saraiva, Renato Camargo e Rodrigo Bitar Foto: LC Moreira

Legenda: Gal Cury, Ana Quezado, Pâmera Queiroz e Lourenne Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Ismária Vasconcelos, Thais Araújo e Kláudya Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço, Rodrigo Bitar e Camila Coutinho Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Eliziane Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Jussiê Oliveira, Raquel Gifone, Raquel Martins, Lourenne Rabelo e Bárbara Florencio Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros, Edson Ferreira, Jeritza Gurgel e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Quezado, Carlos Ramon e Michelly Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe de Marketing e Comercial do SVM Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Medeiros, Luciana Machado, Jeritza Gurgel e Luciano Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Lucivan Freitas, Jurani Parente e Eruri Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bitar, Renato Camargo, Luísa Parente, Erick Picanço e Edson Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bitar, Renato Camargo e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Raiane Pretes e Camila Coutinho Foto: LC Moreira

Legenda: Luísa Parente e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa, Helena Xavier e Aline Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Natasha Silveira e Camila Coutinho Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Saraiva e Guilherme Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Machado e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Mello e Rodrigo Bitar Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bitar Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Mello, Renato Camargo e Rodrigo Bitar Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Camargo Foto: LC Moreira

Legenda: 4º Encontro com o Marketing Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe da Pague Menos e Extra Farma com Renato Camargo e Eliziane Colares - Advance Foto: LC Moreira