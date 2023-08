CAPTEI: Inesquecível fim de tarde para convidadas de Ana Cláudia Canamary

O convite aceito pelas amigas de Ana Claúdia Canamary foi desfrutar de um pôr do sol a bordo em um barco de luxo, Trimarã Vcat.

O percurso marítimo pela orla de Fortaleza saiu do Iate até o Marina, retornando ao ponto de partida, num total de 3 horas.

No barco, o marinheiro comandava a embarcação auxiliado por um ajudante. No VCat, dentre outras coisas, possui banheiro, pia, churrasqueira e um escorregador para os momentos de mergulho no mar.

Legenda: Martinha Assunção, Luiziane Cavalcante, Raissa Rodrigues e Camila Militão Foto: LC Moreira

No passeio de ontem, um garçom servia as convidadas com comidinhas da Confité e espumantes, enquanto rolava uma animada música acompanhada de um sax - que fez toda a diferença.

O burburinho é que foi um fim de tarde de sexta inesquecível!

Legenda: Weyne Moreira, Patrícia Dias e Bruna Bezerra de Menezes Foto: LC Moreira

Passei por lá, mas, infelizmente, não pude navegar no VCat, mas já sei que está sempre no Iate e pode ser um passeio individual ou fechado para grupos. É top, viu?

Agora, vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Aristênio e Ana Cláudia Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Ana Cláudia Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Canamary e Bruna Bezerra de Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Militão, Ana Cláudia Canamary e Raíssa Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Weyne Moreira e Camila Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Ana Cláudia Canamary e Nadir Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Lisieux Brasileiro, Ana Cláudia Canamary e Célia Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Canamary e Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Aristênio Canamary e Camila Militão Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Canamary e Célia Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Holanda e Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Magalhães, Camila Quinderé, Weyne Moreira e Patrícia Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Luiziane Cavalcante, Ana Cláudia Canamary, Nadir Lima e Martinha Assunção Foto: LC Moreira