Captei: III Open PortoFino Rei e Rainha de Beach Tennis regista mais um ano de sucesso nas areias

Aconteceu no último sábado (03), o III Open PortoFino Rei e Rainha de Beach Tennis, no Condomínio PortoFino Riviera Villas, em Aquiraz.

No comando da organização do evento, Mariana Ary. O professor, Alex Santos, definiu as regras do torneio de beach tennis e foi árbitro dos jogos. Os melhores!

Legenda: III Open PortoFino Rei e Rainha de Beach Tennis Foto: LC Moreira

Atletas e amadores disputaram com objetivo de jorgar e tornar o dia do sábado mais agradável. Os patrocinadores marcaram presença em stands, interagindo com o público presente e oferecendo brindes exclusivos para quem participou do evento.

Uma deliciosa feijoada foi servida aos participantes e visitantes, completando a experiência gastronômica do dia. A animação ficou por conta de uma playlist do DJ e de uma banda contagiante, que garantiu a diversão.

O evento foi um verdadeiro sucesso!

Sente a vibe nas fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: III Open PortoFino Rei e Rainha de Beach Tennis Foto: LC Moreira

