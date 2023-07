CAPTEI: Ideal Clube concede medalha de honra a Cesar Aziz Ary

Na noite de terça-feira, 25, ocorreu a cerimônia de entrega da medalha "José Lino da Silveira Filho" a Cesar Aziz Ary, no salão nobre Edson Queiroz.

O evento contou com a presença do presidente do Ideal Clube, Amarílio Cavalcante Júnior, Alcimor Rocha, presidente do conselho deliberativo da instituição, além de familiares e amigos que foram prestigiar o homenageado.

Legenda: Amarílio Cavalcante Foto: LC Moreira

Veja os momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Elisa Montenegro e César Aziz Ary Foto: LC Moreira

Legenda: César Aziz Ary e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Kal Aragão, César Aziz Ary e Amarílio Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Alcimor Rocha e César Aziz Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Ernane Napoleão, Amarílio Macedo e Serginho Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Frota, Erle Rodrigues e Tibério Burlamarqui Foto: LC Moreira

Legenda: Armando Campos e Jeff Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Ary e Ludmila Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Alcimor Rocha e Firmo de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Mota e Antônio Nelson Foto: LC Moreira

Legenda: Tibério Burlamarqui, César Aziz Ary e Ricardo Caminha Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Gondim, César Aziz Ary e Rubens Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Estevão Romcy, César Aziz Ary e Firmo de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Armando Campos e Kal Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Silveira, Nelson, César e Roberto Aziz Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Kal Aragão e César Aziz Ary Foto: LC Moreira

Legenda: César Aziz Ary Foto: LC Moreira

