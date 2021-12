CAPTEI: Giovana Bezerra e Luiz Ramalho se casam

No sábado (04), os noivos fizeram a troca das alianças na Igreja de São Pedro seguido de um almoço, apenas para a família, em um requintado restaurante da Praia de Iracema.

Legenda: Pai e filha na entrada da capela de São Pedro Foto: Leo Soares

Já a festa do casamento, aconteceu no dia 18, sábado, na praia do Cumbuco, com uma ambientação de puro glamour e com detalhes riquíssimos de afeto elaborados por Gil Santos.

Legenda: Afeto em cada lugar Foto: Michael Brito

Deixamos as fotos desse casamento serem as últimas publicações de eventos do ano de propósito, porque, realmente, o amor inspira e afeta! Coisas que a colunista adora!

Legenda: Momento de sintonia Foto: Michael Brito

Veja as fotos que foram de Leo Soares (dia 04), Michael Brito (18) e tratamento de LC Moreira para o DN:

Legenda: Giovana Bezerra vestida para o casamento no dia 04 de dezembro Foto: Leo Soares

Legenda: Fernando e Giovana Bezerra Foto: Leo Soares

Legenda: Entrada da noiva Foto: Leo Soares

Legenda: Cristina, Fernando e Giovana Bezerra, Luiz Fernando, Ana e Luiz Ramalho Foto: Leo Soares

Legenda: Giovana Bezerra Foto: Leo Soares

Legenda: Casamento Giovana Bezerra e Luiz Ramalho Foto: Michael Brito

Legenda: Noivos Foto: Leo Soares

