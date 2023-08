CAPTEI: Gió Design celebra terceiro aniversário entre musas, exposição e um fashion talk exclusivo

A celebração de aniversário da Gió Design foi um verdadeiro sucesso. Tudo aconteceu na noite de quarta, 09, na aconchegante loja localizada na rua Barbosa de Freitas, 1040, no Golden Mall, com a presença de clientes fiéis, carinhosamente chamadas por musas.

O ambiente estava deslumbrante. Eliane e Elô, caps da marca, fizeram um self point com bolas douradas e prateadas para o registro estratégico.

Legenda: Jeritza Gurgel, Camila Coutinho, Eliana Gomes, Vládia Feitosa e Eloisa Gomes Foto: LC Moreira

Na galeria do andar superior, uma exposição das joias da renomada designer Maria Dolores. Com o tema "O Mundo dá Voltas", a mostra apresentou peças exclusivas, cheias de estilo e personalidade.

Legenda: Exposição "O Mundo dá Voltas" Foto: LC Moreira

Pra lá e pra cá, taças de espumante e fatias de um bolo de-li-ci-o-so com recheio de pistache da Ale Félix Patisserie. Escândalo. Desconheço mais chique! Cheers!

Legenda: Leiliane Pinheiro e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Era possível sentir a energia especial em cada detalhe, proporcionando uma experiência única para quem esteve presente.

Além disso, a celebração contou com um fashion talk com a consultora de moda Andrea Cerqueira. A conversa girou em torno das tendências do mundo fashion e como as joias podem transformar um look básico em uma produção incrível.

Legenda: Andrea Cerqueira Foto: Say Bezerra

Resumo? A celebração dos 3 anos da Gió Design foi uma verdadeira festa de elegância, beleza e bom gosto. Clientes e amigas tiveram a oportunidade não só de um momento de confraternização, como de conhecer as últimas tendências em joias designer e da curadoria das multimarcas.

Legenda: Eliane Gomes, Vivi Almada e Eloisa Gomes Foto: LC Moreira

Vem ver quem esteve por lá! LC Moreira captou tudo!

Legenda: Eloisa e Eliane Gomes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Andrea Cerqueira e Eloisa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Monteiro, Heloísa Gomes e Júlia Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Antônia Balika e Say Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Coutinho e Júlia Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Celina Ponte e Heloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Vivi Almada e Rafaela Victor Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Feitosa e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Carvalho e Polyana Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Olivia Pinto, Eloísa Gomes, Renata Oliveira e Vládia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Noemia Lamdim, Eliane e Eloísa Gomes e Aline Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Patrizia Delaguardia, Eloísa Gomes, Roberta Maia e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Anna Figueiredo, Aleteia Lopes, Rafaele Figueiredo e Juliana Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Balika Ramos, Renata Palácio e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Balika Ramos, Jeritza Gurgel e Eliane Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Anna Magalhães e Juliana Accorsini Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Coutinho, Lu Carvalho, Eliana Gomes, Vládia Feitosa e Eloisa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane e Eloísa Gomes e Amine Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Teté Vieira e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Rayol, Eloísa Gomes e Amine Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Antonucci e Eliane Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Murad e Eloisa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Melina Brasileiro, Eloísa Gomes e Marília Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Leliane Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Heloisa Gomes e Paloma Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Feitosa, Eliane e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Xenofonte e Eloisa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Camila Coutinho e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Jalline Gea e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Bastos, Beatriz Rosa, Heloísa Gomes e Geruza Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Teté Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Heloísa Gomes e Rafaele Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Pinto, Camila Coutinho, Olivia Pinto, Renata Oliveira e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Juliana Miranda e Eloisa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Mércia de Souza e Eloisa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Eloisa Gomes e Polyana Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Soares, Eloisa Gomes, Ticiana Soares e Márcia Salmito Foto: LC Moreira

Legenda: Eloísa Gomes e Aleteia Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Eloisa Gomes e Clarissa Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Silvaneide Solon e Eloisa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Palácio, Eliane e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira