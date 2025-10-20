CAPTEI: Gilda Freitas e Linda Lemos tomam posse na Academia Fortalezense de Letras

Na tarde da última quinta-feira, 16, a Academia Fortalezense de Letras (AFL) recebeu duas novas integrantes em cerimônia realizada no Espaço da Palavra, na sede da instituição. Sob a condução da presidente Fernanda Quinderé, Gilda Freitas e Linda Lemos foram empossadas como acadêmicas, assumindo as cadeiras nº 36 e nº 23, cujos patronos são Raimundo Cela e Juvenal Galeno, respectivamente.

O evento contou com a presença de acadêmicos, convidados e familiares.

A programação incluiu uma palestra envolvente da escritora Grecianny Cordeiro, que compartilhou sua trajetória literária.

Em momento de emoção, Gilda e Linda receberam o colar acadêmico das mãos de seus filhos.

Encerrando a cerimônia, os presentes participaram de um coquetel oferecido pelas novas acadêmicas, em clima de celebração e reconhecimento.

A posse reforça o papel da AFL na valorização da produção literária cearense e na preservação da memória cultural da cidade.

