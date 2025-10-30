Diário do Nordeste
CAPTEI: Gil Santos celebra 57 anos em festa vibrante na Taíba

Em clima de alegria e sofisticação, Gil Santos comemorou 57 anos

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
A empresária do ramo de decorações de eventos luxuosos, a bahiana que trouxe toda a sua energia para o Ceará, Gil Santos recebeu familiares e amigos na Casa Taibana no sábado, 25, na praia da Taíba.

Por lá, uma White Party marcada por energia, estilo e boa música.

Ao lado de Denise Bezerra e dos filhos Fernanda Sena e Bento, Gil comandou uma celebração à beira-mar que reuniu descontração e elegância em medida perfeita.

Todos vestiram branco, enquanto a anfitriã se destacou com um look multicolorido da marca baiana Meninos Rei — símbolo do espírito solar e autêntico da noite.

Animando (e muito) a festa, Mart’nália, Gretchen, Marcos Lessa e DJ Isa Capelo, que embalaram o público até tarde. O buffet do Barbras, o bolo de Ricardo Tavares, da Cacau2You, e o cerimonial de Roberto Alves, da Celebre, completaram a produção impecável, refletindo a personalidade vibrante de Gil em cada detalhe.

Legenda: Mart'nália
Foto: Eri Nunes

Legenda: Bolo da Cacau2You
Foto: Eri Nunes

Legenda: Aniversário Gil Santos
Foto: Eri Nunes

Legenda: Roberto Alves
Foto: Eri Nunes

Veja a movimentação social captada por Eri Nunes:

Legenda: Denise Bezerra e Gil Santos
Foto: Eri Nunes

Legenda: Denise Bezerra
Foto: Eri Nunes

Legenda: Noca e Gil Santos
Foto: Eri Nunes

Legenda: Gil Santos e Fernanda Sena
Foto: Eri Nunes

Legenda: Igor e Deyse Bezerra
Foto: Eri Nunes

Legenda: Ivana Bezerra e Alexandre Rangel
Foto: Eri Nunes

Legenda: Marcio Menezes e Izabela Fiuza
Foto: Eri Nunes

Legenda: Cadeh e Roberta Juaçaba
Foto: Eri Nunes

Legenda: Aleff Facó e Gil Santos
Foto: Eri Nunes

Legenda: Alex Mileu e Augusto Martins
Foto: Eri Nunes

Legenda: Ana Cristina Camelo, Germana Wanderley e Luiziane Cavalcante
Foto: Eri Nunes

Legenda: Anelise e Clovis Holanda
Foto: Eri Nunes

Legenda: André Albuquerque, Marcos Novais, Renata Santos e Karina Studart
Foto: Eri Nunes

Legenda: André Viana, Rodrigo Porto, Edvan Sousa e Marcos Monteiro
Foto: Eri Nunes

Legenda: Noca Santos e Fernando Targino
Foto: Eri Nunes

Legenda: Briane de Castro e Miguel Filho
Foto: Eri Nunes

Legenda: Thiago e Ana Claudia Holanda e Dito Machado
Foto: Eri Nunes

Legenda: Antonio Felipe
Foto: Eri Nunes

Legenda: Carlos Jose Pinheiro,  Otoni Oliveira e Gustavo Serpa
Foto: Eri Nunes

Legenda: Daniel Eleotério e Felipe Fernandes
Foto: Eri Nunes

Legenda: Rafael Xerez e Carlos Jose Pinheiro
Foto: Eri Nunes

Legenda: Edvan Sousa e Roberto Pamplona
Foto: Eri Nunes

Legenda: Elves Silva e Rafa Gualberto
Foto: Eri Nunes

Legenda: Erico e Nicolas Gondim
Foto: Eri Nunes

Legenda: Gabriela Cruz e Amanda Cavalcante
Foto: Eri Nunes

Legenda: Helena e Claudio Silveira
Foto: Eri Nunes

Legenda: Manoel Rolim, Mario Alves, Humberto e Montiele Arruda
Foto: Eri Nunes

Legenda: Gustavo Serpa e  Otoni Oliveira
Foto: Eri Nunes

Legenda: Marcia Teixeira, Edson Ventura Filho, Manu Romcy e Claudio Vale
Foto: Eri Nunes

Legenda: Marcos Costa, Rayane Maranhão e Emanoel Gurgel
Foto: Eri Nunes

Legenda: Marcos Gazola e Marcos Monteiro
Foto: Eri Nunes

Legenda: Maria Claudia Targino e Simone Berlin
Foto: Eri Nunes

Legenda: Thea Moreira
Foto: Eri Nunes

Legenda: Vladia Mamede e Alexandre Cales
Foto: Eri Nunes

Legenda: Rodrigo Maia
Foto: Eri Nunes

Legenda: Mavi Sousa
Foto: Eri Nunes

Legenda: Osley Viana
Foto: Eri Nunes

Legenda: Patricia Groke, Luciana Otoch e Andrea Peixoto
Foto: Eri Nunes

Legenda: Ricardo Tavares e Paulo Gutier
Foto: Eri Nunes

Legenda: Maria Joana, João Parente, Eduarda e Ana Lurdes Almeida
Foto: Eri Nunes

Legenda: Rodrigo Cidrão, Tiago Rosa, Bea Cavalcante e Esmeraldo Neto
Foto: Eri Nunes

Legenda: Renata Santos, Karina Studart, Camila Nascimento, Fabricio Barreto e Thiago Façanha
Foto: Eri Nunes

Legenda: Gil Santos
Foto: Eri Nunes