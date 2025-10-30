CAPTEI: Gil Santos celebra 57 anos em festa vibrante na Taíba

A empresária do ramo de decorações de eventos luxuosos, a bahiana que trouxe toda a sua energia para o Ceará, Gil Santos recebeu familiares e amigos na Casa Taibana no sábado, 25, na praia da Taíba.
Legenda:
Aniversário Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Por lá, uma White Party marcada por energia, estilo e boa música.
Legenda:
Aniversário Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Aniversário Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Ao lado de Denise Bezerra e dos filhos Fernanda Sena e Bento, Gil comandou uma celebração à beira-mar que reuniu descontração e elegância em medida perfeita.
Legenda:
Aniversário Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Todos vestiram branco, enquanto a anfitriã se destacou com um look multicolorido da marca baiana Meninos Rei — símbolo do espírito solar e autêntico da noite.
Legenda:
Aniversário Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Animando (e muito) a festa, Mart’nália, Gretchen, Marcos Lessa e DJ Isa Capelo, que embalaram o público até tarde. O buffet do Barbras, o bolo de Ricardo Tavares, da Cacau2You, e o cerimonial de Roberto Alves, da Celebre, completaram a produção impecável, refletindo a personalidade vibrante de Gil em cada detalhe.
Legenda:
Mart'nália
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Bolo da Cacau2You
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Aniversário Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Roberto Alves
Foto:
Eri Nunes
Veja a movimentação social captada por Eri Nunes:
Legenda:
Denise Bezerra e Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Denise Bezerra
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Noca e Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Gil Santos e Fernanda Sena
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Igor e Deyse Bezerra
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Ivana Bezerra e Alexandre Rangel
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Marcio Menezes e Izabela Fiuza
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Cadeh e Roberta Juaçaba
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Aleff Facó e Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Alex Mileu e Augusto Martins
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Ana Cristina Camelo, Germana Wanderley e Luiziane Cavalcante
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Anelise e Clovis Holanda
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
André Albuquerque, Marcos Novais, Renata Santos e Karina Studart
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
André Viana, Rodrigo Porto, Edvan Sousa e Marcos Monteiro
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Aniversario Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Noca Santos e Fernando Targino
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Briane de Castro e Miguel Filho
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Aniversario Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Aniversario Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Aniversario Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Aniversario Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Thiago e Ana Claudia Holanda e Dito Machado
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Aniversario Gil Santos
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Antonio Felipe
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Carlos Jose Pinheiro, Otoni Oliveira e Gustavo Serpa
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Daniel Eleotério e Felipe Fernandes
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Rafael Xerez e Carlos Jose Pinheiro
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Edvan Sousa e Roberto Pamplona
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Elves Silva e Rafa Gualberto
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Erico e Nicolas Gondim
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Gabriela Cruz e Amanda Cavalcante
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Helena e Claudio Silveira
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Manoel Rolim, Mario Alves, Humberto e Montiele Arruda
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Gustavo Serpa e Otoni Oliveira
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Marcia Teixeira, Edson Ventura Filho, Manu Romcy e Claudio Vale
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Marcos Costa, Rayane Maranhão e Emanoel Gurgel
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Marcos Gazola e Marcos Monteiro
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Maria Claudia Targino e Simone Berlin
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Thea Moreira
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Vladia Mamede e Alexandre Cales
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Rodrigo Maia
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Mavi Sousa
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Osley Viana
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Patricia Groke, Luciana Otoch e Andrea Peixoto
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Ricardo Tavares e Paulo Gutier
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Maria Joana, João Parente, Eduarda e Ana Lurdes Almeida
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Rodrigo Cidrão, Tiago Rosa, Bea Cavalcante e Esmeraldo Neto
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Renata Santos, Karina Studart, Camila Nascimento, Fabricio Barreto e Thiago Façanha
Foto:
Eri Nunes
Legenda:
Gil Santos
Foto:
Eri Nunes