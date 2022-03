CAPTEI: Giardino Buffet, negócio social acelerado pela Somos Um, é apresentado no Bom Jardim

Giardino Buffet, negócio social acelerado pela Somos Um, oferece serviços de gastronomia e buffet para Fortaleza e região metropolitana.

Legenda: Flávia Pinho, Georgia Goiana e Mikaelle Nunes Foto: LC Moreira

Formado por profissionais, mulheres em sua maioria, capacitadas na Escola de Gastronomia Autossustentável, numa parceria com o curso de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), presta serviços profissionais, desde novembro de 2021, para empresas e eventos familiares com cardápio variado que vão de pratos regionais até menus mais requintados, com pratos da gastronomia de diversos países.

O Giardino Buffet contou, em sua formação, com planejamento e consultoria conduzidas pela equipe da Somos Um, bem como a parceria do Programa Gastronomia Social da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Bolero Comunicação, da Receita Federal e de pessoas físicas.

Legenda: Elcio Batista, Georgia Goiana e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

A empresa é um negócio social que oferece serviço de buffet e cujos lucros são revertidos para a sustentabilidade do Movimento Saúde Mental, gerando impacto social direto e indireto na comunidade do Bom Jardim. Em paralelo, o Giardino Buffet traz oportunidades de trabalho e geração de renda, preferencialmente para mulheres, com o propósito de contribuir com a solução de problemas sociais, como a falta de emprego e a desigualdade social, contribuindo, assim, para a redução da pobreza no Território do Grande Bom Jardim.

As ações do Giardino Buffet estão alinhadas com três Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): ODS 5 – Igualdade de Gênero; ODS 8 – Trabalho Descente e Crescimento Econômico; e ODS 10 – Redução das desigualdades.

Legenda: Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

A Escola de Gastronomia Autossustentável foi edificada e montada com recursos advindos de bazares de produtos disponibilizados pela Receita Federal. Uma rede de parceiros da iniciativa privada oferece suporte básico para o funcionamento dessa escola.

Vem ver como foi a inauguração através das fotos captadas por LC Moreira:

