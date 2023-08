CAPTEI: Geração 200 anos encerra a XXXIV SICE do Colégio Santa Cecília

No ano de 2023, a SICE participa das comemorações dos 200 anos do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã. Isso inspirou o tema da Semana de Integração, Cultura e Esporte deste ano: SICE 2023 - Somos a geração dos 200 anos.

Legenda: Jeritza Gurgel e Irmã Patrícia Vasconcelos Foto: Arquivo pessoal

Durante a semana especial, a comunidade educativa teve a oportunidade de vivenciar e compartilhar os valores e características que marcaram as Religiosas da Instrução Cristã ao longo dos tempos. Esses valores foram transformados em subtemas para as séries, que se apresentaram na noite de encerramento da SICE.

Legenda: XXXIV SICE do Colégio Santa Cecília Foto: Arquivo pessoal

A expressão dos alunos através de músicas, danças, sons, cores e emoções encantou a todos, revelando a criatividade e talento dos alunos do colégio. Na noite de sexta, 25, o momento mais esperado e emocionante foi a apresentação do 3º ano, que começa a se despedir da escola com saudade, relembrando momentos memoráveis e cheios de emoção.

Os pais dos alunos estavam presentes e compartilham dessa saudade. Registros desse momento especial compartilho com os leitores, já que me considero um pedaço dessa geração 200 anos por parte de mim está integrada nela, contar muitas histórias e levar o legado dela por onde quer que eu vá.

Olha só!

Legenda: XXXIV SICE do Colégio Santa Cecília Foto: LC Moreira

Legenda: XXXIV SICE do Colégio Santa Cecília Foto: LC Moreira

