CAPTEI: Galeria Multiarte abre a Exposição “Victor Brecheret e a Semana de Arte Moderna de 1922”

Max e Victor Perlingeiro receberam, na Galeria Multiarte, em Fortaleza, a nata da nata dos artistas, intelectuais e amantes das artes para testemunhar, aproximadamente, 50 obras dos artistas Victor Brecheret (1894-1955), Anita Malfatti (1889-1964), Vicente do Rego Monteiro (1899-1970), Zina Aita (1900-1967), Helios Seelinger (1878-1965) e Tarsila do Amaral (1886-1973).

Legenda: Elcio Batista, Victor e Max Perlingeiro Foto: LC Moreira

Entre rodadas de um delicioso suco de uvas com canela (super refrescante), as idas e vindas no jardim, que tem uma energia ímpar, passeamos por uma exposição dividida em quatro partes:

Parte 1 : “Brecheret e a Semana de Arte Moderna”, com obras de Brecheret e de artistas que participaram da Semana de 1922, tais como: Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Zina Aita, Vicente do Rego Monteiro e Helios Seelinger;

Legenda: Victor Brecheret Foto: LC Moreira

Parte 2 : “O feminino na escultura de Victor Brecheret”, com as esculturas, em variados materiais e modalidades, sobre a figura da mulher;

Legenda: Victor Brecheret Foto: LC Moreira

Parte 3 : “Brecheret e a escultura religiosa”, com obras produzidas nas décadas de 1940 e 1950, trazendo importância e da pluralidade de sua produção religiosa;

Legenda: Victor Brecheret Foto: LC Moreira

Parte 4 : “Brecheret e a escultura com temática indígena”, um mundo que o artista mergulhou mais no final dos anos 1940.

Legenda: Victor Brecheret Foto: LC Moreira

Fora isso, tem exemplares raros com muitas publicações que foram inspiradas nas obras de Victor Brecheret.

O que sei é que você precisa dar um pulinho lá, porque está surpreendente. A exposição inaugurada na terça-feira (15) é aberta à visitação e vai até o dia 22 de abril, das 10h às 19h.

Por enquanto, vem ver as fotos que o LC Moreira captou no dia da abertura da exposição:

Legenda: Max Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Queiroz e Max Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro e Sérgio Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma e Maria Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Brecheret Foto: LC Moreira

Legenda: Airton e Ana Cristina Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro, Jeritza Gurgel, Ricardo Bezerra e Luiz Carlos Sabadia Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro, Erivaldo Arrais e Marcos Novaes Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Brecheret Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro e Maria Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Brecheret Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana D'Áurea Chaves, Max Perlingeiro e Angela Gurgel Foto: LC Moriera

Legenda: Ana Maria Castelo e Luciana Eloi Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio Marinho e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: André e Cecília Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Ana Virginia Juaçaba Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Novaes e Manoela Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Cipola e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: César Montenegro e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis Holanda, Victor Perlingeiro, Jeritza Gurgel, Ricardo Bezerra e Luiz Carlos Sabadia Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Cipola e Cadeh Juaçaba Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Rhaina Huland Foto: LC Moreira

Legenda: Erivaldo Arrais, Victor Perlingeiro e Luiz Carlos Sabadia Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco e Manoela Brandão, Andréa e Marcos Novaes Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Brecheret Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Gurgel e Gogoia Justa Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Ricardo Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerra e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Brecheret Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Falcão, Jeritza Gurgel e Clóvis Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Genaldo e Neuma Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela Franck e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela Franck Foto: LC Moreira

Legenda: Glauciane Garcia e Karla Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Juaçaba, Victor Perlingeiro e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz, Lauro Fiúza, Max Perlingeiro e Aline Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Max Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jonny e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Karízia Mota e Ricardo Valle Foto: LC Moreira

Legenda: Leuro Fiúza, Victor Perlingeiro e Erivaldo Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé, Jeritza Gurgel e Ana Cristina Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Lina e Gisela Franck Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Colares e Regina Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Eloi, Ana Cristina Façanha e Neli de Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza e Luiz Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Mano Alencar e Erivaldo Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Mano Alencar, Fernando França, Kalu e Ana D'Áurea Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Braga e Bianca Cipola Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Braga, Ricardo Bezerra, Elcio Batista e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Brás, Victor Perlingeiro, Neuma e Genaldo Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Max Perlingeiro e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Max Perlingeiro e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Max Perlingeiro, Denise e César Montenegro Foto: LC Moreira