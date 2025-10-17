CAPTEI: Fortaleza vive noite de estrelas com o Troféu Check Up 2025

Na quinta-feira, 16, o Palatium Buffet abriu suas portas para uma das noites mais aguardadas pelos profissionais da saúde e estética do Ceará: o Troféu Check Up 2025.
Em sua terceira edição consecutiva, o evento se consolida como a maior premiação do segmento, reunindo cerca de 600 convidados entre médicos, autoridades, influenciadores e imprensa.
Idealizado por Natália Varela, apresentadora do programa Check Up da TV Diário, o evento chega com estrutura ampliada, gastronomia mediterrânea e uma amazing dessert como destaque.
Sete grandes nomes foram homenageados: Dra. Sthela Regadas, Dr. Valden Capistrano, Dra. Olga Vieira, Prof. Adriano Loureiro, Dr. Fernando Landim, Dra. Christiane Leite e Dr. Luiz Porto.
Após a premiação, a noite seguiu em clima de celebração, com apresentações do pianista Paulo Rodrigo, da Banda Acaiaca e um grande show de Daniel Boaventura.
Veja a movimentação social captada por LC Moreira: