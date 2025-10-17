CAPTEI: Fortaleza vive noite de estrelas com o Troféu Check Up 2025

Na quinta-feira, 16, o Palatium Buffet abriu suas portas para uma das noites mais aguardadas pelos profissionais da saúde e estética do Ceará: o Troféu Check Up 2025.

Legenda: Natália Varela Foto: LC Moreira

Em sua terceira edição consecutiva, o evento se consolida como a maior premiação do segmento, reunindo cerca de 600 convidados entre médicos, autoridades, influenciadores e imprensa.

Legenda: Check Up Foto: LC Moreira

Idealizado por Natália Varela, apresentadora do programa Check Up da TV Diário, o evento chega com estrutura ampliada, gastronomia mediterrânea e uma amazing dessert como destaque.

Legenda: Natália Varela Foto: LC Moreira

Sete grandes nomes foram homenageados: Dra. Sthela Regadas, Dr. Valden Capistrano, Dra. Olga Vieira, Prof. Adriano Loureiro, Dr. Fernando Landim, Dra. Christiane Leite e Dr. Luiz Porto.

Legenda: Premiados com o Troféu Check Up Foto: LC Moreira

Após a premiação, a noite seguiu em clima de celebração, com apresentações do pianista Paulo Rodrigo, da Banda Acaiaca e um grande show de Daniel Boaventura.

Legenda: Paulo Rodrigo e Mag Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Acaiaca Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Boaventura Foto: Clécil Albuquerque

Veja a movimentação social captada por LC Moreira:

Legenda: Natália Varela e Magno Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Varela e Daniel Boaventura Foto: Clécil Albuquerque

Legenda: Camille Leijoto e Lucas Alverne Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia e Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: André e Paula Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Carla Grimaldi e Alana Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Aconteça Foto: LC Moreira

Legenda: Kamila Monteiro e Adriano Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Matos e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Erel, Natália Varela e Heim Erel Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Eduardo Barbalho e Talita Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Barbosa, Kamila Moura, Khrisley Karlen e Heumuti Poty Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Melo e Érika Peter Foto: LC Moreira

Legenda: Alana Sobreira, Ana Carla Grimaldi e Juliana Nakamura Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane e Robério Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Garcia, Paula Magh e Paulo Rodrigo Foto: LC Moreira

Legenda: Ciel e Rutilene da Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Edna Lins e Salete Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Roseane Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Diego Vasconcelos, Livia Valareto e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiany Peixoto e Carlos Eduardo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Walder Braga, Cristianne Melo, Luciana e Fred Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Dane Holanda e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Gondim, Luciana Dib, Natália Varela, Marcelo e Candice Cavalcante e Paula Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Vasconcelos e Lívia Valareto Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Peter, Levi e Luciana Duarte, Érika Peter e Carlos Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Gaída Dias e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Livia Valareto e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Geyska e Fernando Landim Foto: LC Moreira

Legenda: Geyska, Vitória e Fernanda Landim Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Varela e Magno Alves com Loren, Levi e Liz Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Helmuti Poty e Khrisley Karlen Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Varela, Ciel e Rutilene da Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Paula Martins, Lorena Soares e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Troféu Check Up Foto: LC Moreira

Legenda: Iana Dias e Daniel Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle e Wilson Meireles Foto: LC Moreira

Legenda: Janaina Markezini e Abigail Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Jorlene Cordeiro e Clarissa Capistrano Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Ponte e Vânia Lemos Foto: LC Moreira

Legenda: Maina Moura e Jader Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Marilene Julião e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Marlos Angelim e Paula Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola e Laura Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Natali Castelo e Esdras Barboza Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Queiroz e Mariana Sasso Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Varela e Iana Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Fiúza e Eduardo Kronemberg Foto: LC Moreira

Legenda: Nilson Fagata e Pollyana Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Olga Pinheiro e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Pâmera Queiroz e Amanda Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Jaqueline Nóbrega Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Joacilo Luz Foto: LC Moreira

Legenda: Pinheiro Neto e Danielle Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Couto e Carolina Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Moraes e PC Norões Foto: LC Moreira

Legenda: Suely e Chicão Kubrusly Foto: LC Moreira

Legenda: Thaynara e Fred Felizardo Foto: LC Moreira

Legenda: Tayana e Clécio Albuquerque e Mariana Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane e Rômulo Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Eduarda, Valden Junior e Beatriz Capistrano Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Gomes, Diego Vasconcelos, Livia Valareto e Eloísa Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Vitória, Fernanda, Fernando e Geyska Landim Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Gondim, Luciana Dib, Natália Varela, Marcelo e Candice Cavalcante e Paula Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Landim Foto: LC Moreira

Legenda: Mana Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Rufino, Olga Vieira e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Albuquerque, Valden Capistrano e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Géssica e Fernando Landim, e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Ary Brasil, Liana Brasil, Christiane Leite e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Troféu Check Up 2025 Foto: LC Moreira

Legenda: Troféu Check Up 2025 Foto: LC Moreira

Legenda: Mana Holanda, Luiz Porto e Natália Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Boaventura e Natália Varela Foto: LC Moreira