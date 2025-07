CAPTEI: Fortal 2025 Começa com Tudo!

Começou na quinta-feira, 24, o Fortal 2025, na Cidade Fortal, marcando o retorno de uma das maiores micaretas do Brasil.

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

A primeira noite foi repleta de energia no Corredor da Folia, com o bloco “Segura o Tchan” celebrando os 30 anos do grupo “É o Tchan”, trazendo ao palco Sheila Mello e Jacaré.

Legenda: “É o Tchan” Foto: LC Moreira

Legenda: “É o Tchan” Foto: LC Moreira

Legenda: “É o Tchan” Foto: LC Moreira

Os foliões também vibraram com as apresentações dos blocos “Bagunça”, liderado por Xanddy Harmonia, e “Vumbora”, com Bell Marques e Rafa & Pipo.

Legenda: “Vumbora” Foto: LC Moreira

No Camarote Mucuripe, a grade de atrações incluiu nomes renomados como Timbalada, Matheus Fernandes, Belo e Eric Land, oferecendo uma experiência premium aos convidados. No Palco Arena, o clima de verão foi garantido por Cheiro de Amor, DJ Kadu Justa Music e Verão S/A. O evento promete agitar até domingo, 27, sob o tema “O Brasil aqui se encontra”.

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

Agora, vem ver as fotos do evento captadas por LC Moreira:

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

