CAPTEI: Fortal 2025 - A 2ª Noite da Revolução da Folia em Fortaleza

Na sexta-feira, 25, a Cidade Fortal, em Fortaleza, foi o lugar de celebração da segunda noite do Fortal 2025. Por lá, milhares de foliões em um ambiente cheio de energia.

Legenda: Fortal 2K25 Foto: LC Moreira

O Corredor da Folia destacou-se com a performance do Bloco Siriguella, liderado por Bell Marques, além do bloco O Vale, com Alinne Rosa, e o carismático Sai do Mêi, comandado por Saulo.

No Camarote Mucuripe, o público pode desfrutar de uma programação diversificada, com grandes nomes como Luan Santana, Banda Eva, Henry Freitas e Nuzio. Paralelamente, a Arena apresentou DJs e grupos de pagode, garantindo a animação.

O Fortal 2025 se consolida como um dos maiores eventos de entretenimento do país, promovendo inclusão e sustentabilidade, com expectativa de atrair dezenas de milhares de visitantes e aquecer a economia local.

Agora, vem ver as fotos do evento captadas por LC Moreira:

