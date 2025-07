CAPTEI: Festa dos 50 - A Celebração Personalizada de Rose Carneiro

Na tarde de sábado, 12, a empresária Rose Carneiro comemorou seu 50º aniversário em sua residência, cercada por amigos próximos e familiares.

Legenda: Yasmin Limaverde, Rose Carneiro e Bruno Limaverde Foto: LC Moreira

A decoração, criada pela própria aniversariante, trouxe um toque pessoal ao evento.

O cardápio ficou a cargo da Confité, que apresentou uma seleção especial para o evento. Outro ponto saboroso foi o bolo da Doces Sabores e os chocolates da Carol Chocolates.

A animação ficou por conta do DJ Bruno Limaverde, filho da homenageada, que se apresentou ao lado do violinista Cao Benin, criando uma atmosfera vibrante e bem do jeito que Rose gosta.

Legenda: DJ Bruno Limaverde Foto: LC Moreira

A festa exclusiva para os poucos e bons foi marcada por momentos emocionantes e pela alegria de celebrar meio século de vida ao lado de pessoas queridas.

Legenda: Rose Carneiro e Amigas Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Rose Carneiro e Bruno Limaverde Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro e Yasmin Limaverde Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro e Zé Olavo Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rose e Liliane Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Olavo Barros de Oliveira, Rose e Liliane Carneiro e Bebeto Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Alda e Aurício Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Aurício e Alda Barros de Oliveira, Rose Carneiro, Zé Olavo e Enilse Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Olavo Barrosa e George Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda, Rose Carneiro e Humberto Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Rosae Carneiro e Olga Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Raphael Bezerra, Rose Carneiro e Beatriz Wichman Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Castelo Branco, Cláudio Rebouças, Rose Carneiro, Ariadna Feitosa e João Marcelo Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro com a Família Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Olavo e Olavos Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brandão, Rose Carneiro e Ricardo Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Leomar Feitosa e Ana Cláudia Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: André e Rose Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro Santos e Rose Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Enilse Barros de Oliveira e Yasmin Limaverde Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Donato e Madelena Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Maria e Rômulo Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Leite, Rose Carneiro e Carol Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro e Débora Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro e Elaine Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Madinha, Rose Carneiro e Mariana Mesquita Foto: LC Moreira