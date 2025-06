CAPTEI: Festa do Mano - Uma Viagem no Tempo que Uniu Gerações e Corações!

A terceira edição da “Festa do Mano” proporcionou uma noite inesquecível no La Maison, no sábado, 07.

Legenda: Michelinne Pinheiro, Camila Cavalcante, Micheline Albuquerque, Ana Cecília Castro e Juliana Melo Foto: LC Moreira

Organizada por Germano Albuquerque, a festa reuniu gerações sedentas por reviver os áureos tempos das boates disputadas das noites cearenses nos finais dos anos 80 até meados de 90, Éden Clube e Via Paris, transformando o local em um verdadeiro mar de recordações.

Legenda: João Albuquerque, Ana Clara Castelo Branco, Micheline, Germano e Thais Albuquerque Foto: LC Moreira

Com a pista lotada, os convidados se entregaram a uma experiência repleta de memórias afetivas, sendo embalados pelos sets vibrantes do DJ Itaquê, da banda The Beat Side e da animada banda QR Code.

Legenda: DJ Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Tadeu Leandro, Daniel Nascer, Gabi Bruno, Igor Costa e Isaac Vildez Foto: LC Moreira

Legenda: Banda QR Code Foto: LC Moreira

Além da celebração, a festa teve um caráter solidário, com open bar e open food, arrecadando recursos para o SOPAI Hospital Infantil Filantrópico.

A “Festa do Mano” foi um verdadeiro encontro entre passado e presente, onde velhos amigos se reencontraram, fazendo da noite uma verdadeira celebração da união e da nostalgia, sempre marcada por músicas que permaneceram eternas nas memórias dos presentes.

Legenda: Micheline Albuquerque e Amigos Foto: LC Moreira

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Micheline e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

