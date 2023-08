CAPTEI: Festa boa, temos! Aniversário de Rafael Xerez. Vem ver!

No último sábado, 29, o apartamento de Rafael Xerez e Casé Pinheiro foi o cenário perfeito para um comemorar o aniversário de Rafael. Com uma vista de tirar o fôlego para o mar, o ambiente foi decorado por Tadeu Xerez para a data especial.

Legenda: Rafael Xerez e Casé Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Tadeu Xerez, Casé Pinheiro, Rafael Xerez e Júnior Amorim Foto: LC Moreira

Entre abraços e bons papos, circulavam surpresas gastronômicas: lobster butterfly tail, especialidade do anfitrião, além de ostras frescas do Amilton das Ostras e barcas de sushis e sashimis montadas por do Dede Sushi.

No quesito doçura, não faltou, nem amigos de longas datas e nem docinhos e bolo feitos pela Lila Baking Studio.

Legenda: Amigos de longas datas de Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Para animar a festa, o pianista Neto Ferreira, depois a DJ Carly Morais com o percussionista tribal Javier Gonzalez trouxeram um mix de ritmos africanos, mexicanos e árabes somando a batida eletrônica. A festa ficou bem envolvente.

Legenda: Neto Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Carly Morais Foto: Casé Pinheiro

Legenda: Percussionista tribal - Javier Gonzalez Foto: Casé Pinheiro

Legal, né? Então, vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Casé Pinheiro, Alessandro, Rafael e Valentina Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Casé Pinheiro, Lena Marcílio e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Mauricio Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Casé e Berenice Pinheiro e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Irma Xerez e Casé Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Neto Ferreira, Casé Pinheiro, Telma Regina e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Adaílson Vieira, Briane de Castro e Alan Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Matos, Rafael Xerez e Casé Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pinheiro, Natália Fernandes e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Briane de Castro e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Valter Moura, Rafael Xerez e Lucas Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Valentina, Mauricio e Flora Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Rian Neves e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Lena Marcílio, Irma Xerez, Flora e Eduarda Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Giselle Boris e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Casé, Berenice, Maria Jose e Fábio Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez e Victória Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez e Manu Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Casé Pinheiro, Sandra Sampaio e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: César Lima, Rafael Xerez e Miguel Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Melo e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Ferreira, Marcos Porto e Natália Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Gina Pompeu e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Casé Pinheiro, Rafael Xerez e Marjorie Marshall Foto: Casé Pinheiro

Legenda: Guilherme e Fábio Pinheiro, Rafael Xerez, Maria José e e Rafael Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Régis Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Nonato Barreto e Luciano Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Rafael Xerez, Karla e Durval Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Marcílio, Rafael Xerez, Gina Pompeu e Lena Marcílio Foto: LC Moreira

Legenda: Itaque Figueiredo e Rafael Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Porto, Rafael Xerez e Everton Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Natércia Sampaio, Rafael Xerez e Nara Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Casé Pinheiro, Telma Regina, Rafael e Solange Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Casé Pinheiro, Giselle Boris, Adriano Matos, Danielle Melo e Rafael Xerez Foto: Casé Pinheiro

Legenda: Montiele e Humberto Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Germana Marcílio Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella Maia, Rafael Xerez, Sandra Sampaio e Casé Pinheiro Foto: LC Moreira