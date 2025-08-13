Diário do Nordeste
CAPTEI: Fernanda e Zé Gerardo Dantas comemoram suas bodas de prata com festa emocionante

Família, amigos e colaboradores se unem para celebrar a união do casal

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Jose Gerardo e Fernanda Dantas
Foto: LC Moreira

No último sábado, 09, registramos as bodas de prata do casal de empresários Fernanda e Zé Gerardo Dantas, que celebraram 25 anos de união cercados de muita alegria e amor.

Fernanda Dantas e Jose Gerardo
Foto: LC Moreira

Os anfitriões emocionaram a todos com uma cerimônia religiosa e social cheia de significado, repleta de carinho e cumplicidade.

Bodas de Prata de Fernanda Dantas e Jose Gerardo
Foto: LC Moreira

O evento, realizado na Mango Casa de Eventos, foi o lugar de momentos de pura emoção, onde o casal renovou seus votos diante de amigos, familiares e colaboradores.

Bodas de Prata de Fernanda Dantas e Jose Gerardo
Foto: LC Moreira

O cerimonial, comandado por Raquel Rios, e a presença do Padre Anchieta deram um toque especial à celebração, que foi marcada por belas palavras e muita emoção.

Paulo Calado e Banda
Foto: LC Moreira

Jose Gerardo e Fernanda Dantas
Foto: LC Moreira

Para animar a festa, o casal escolheu o cantor Paulo Calado, que não deixou ninguém parado.

Bodas de Prata de Fernanda Dantas e Jose Gerardo
Foto: LC Moreira

A decoração foi do buffet que completaram o cenário perfeito para comemorar essa data tão especial.

LC Moreira esteve presente captando os melhores momentos. Vem ver!

Jose Gerardo e Fernanda Dantas
Foto: LC Moreira

Gabriel e Duda Dantas, Jose Gerardo, Fernanda e Isaac Dantas
Foto: LC Moreira

Jose Gerardo, Fernanda Dantas e Padre Anchieta
Foto: LC Moreira

Fernando Dantas, Lilah Leal, Fernanda Dantas, Jose Gerardo, Benedito e Eronilde Sales
Foto: LC Moreira

Benedito e Eronilde Sales
Foto: LC Moreira

Alessander e Lilia Sales
Foto: LC Moreira

Adriel e Gabriela Sales, Camila Cavalcante e Ravel Peixoto
Foto: LC Moreira

Alvaro e Joana Dantas
Foto: LC Moreira

Alvaro, Orlando e Fernando Dantas
Foto: LC Moreira

Beatriz Campos, Joao e Antonila Sales, e Rodrigo Campos
Foto: LC Moreira

Bodas de Prata de Fernanda Dantas e Jose Gerardo
Foto: LC Moreira

Diana Gondim e Guilherme Leal
Foto: LC Moreira

Duda Dantas e Pedro Fujita
Foto: LC Moreira

Fernando Dantas e Lilah Leal
Foto: LC Moreira

Guilherme e Layla Fujita
Foto: LC Moreira

Heloisa e Everardo Dantas
Foto: LC Moreira

Salmito Filho e Jamile Salmito
Foto: LC Moreira

Rogerio Torres e Sandra Fujita
Foto: LC Moreira

Mariah Fujita e Sabino Freire
Foto: LC Moreira

Elizabeth Sena e Orlando Dantas
Foto: LC Moreira

Karmilse Marinho e Gustavo Porto
Foto: LC Moreira

Martinha e George Assunção
Foto: LC Moreira

Joao e Antonila Sales
Foto: LC Moreira

Germana Marques, Germana Dantas, Renata Praciano e Karisia Pontes
Foto: LC Moreira

Luiz Fernando e Jovania Mota
Foto: LC Moreira

Edine Pimentel e Silvana Coelho
Foto: LC Moreira

Flavia Borges e George Pimenta
Foto: LC Moreira

Geovana Baima e Sidney Girao
Foto: LC Moreira

Marcia e Benedito Bezerril
Foto: LC Moreira

Patricia Lima e Marcos Linhares
Foto: LC Moreira

Paulo Marcos e Eliane Amaral
Foto: LC Moreira

Edson Lucena, Ferreira Filho e Ana Claudia Portela
Foto: LC Moreira

Lilah Leal, Patricia Lobo, Cristine Aguiar e Olga Maria
Foto: LC Moreira

Paulo Paixão e Thais Dantas
Foto: LC Moreira

Penha Dantas e Fatima Pedrosa Dantas
Foto: LC Moreira

Rodrigo Campos e Nathalia Patricio
Foto: LC Moreira

Sarah Gondim, Rachel Teixeira e Jovania Mota
Foto: LC Moreira

Thais Dantas, Fernanda Dantas e Elizabeth Sena
Foto: LC Moreira

Sarah Maria Lobo, Heraldo Lobo Filho, Patricia Lobo e Heraldo Lobo Neto
Foto: LC Moreira

Teresa Leal, Fernanda Dantas, Gregorio e Ana Ligia Leal
Foto: LC Moreira

Paulo, Sandra Camila e Ravel Peixoto
Foto: LC Moreira

Silvana Coelho, Edine Pimentel, Fernanda Dantas e Emilia Kelma
Foto: LC Moreira

Pedro Fujita, Duda Dantas, Maria Clara e Andrea Reis
Foto: LC Moreira

Pedro Fujita, Duda Dantas, José Gerardo, Fernanda Dantas, Isaac Dantas e Natália Porto
Foto: LC Moreira

Bodas de Prata de Fernanda Dantas e Jose Gerardo
Foto: LC Moreira

Bodas de Prata de Fernanda Dantas e Jose Gerardo
Foto: LC Moreira