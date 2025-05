CAPTEI: Farias Brito Celebra 90 Anos com Grande Festa no Iguatemi Hall

No sábado, 24, a Organização Educacional Farias Brito marcou suas nove décadas de trajetória em contribuição à formação de gerações de estudantes com uma festa super prestigiada no Iguatemi Hall, em Fortaleza.

Legenda: FB 90 Anos Foto: LC Moreira

Na entrada de acesso ao evento, o público foi recebido por um imponente painel que ilustrava a trilha histórica do colégio com fatos e recordações que fizeram parte dessa jornada.

O evento contou com uma programação que iniciou com a animação do DJ Itaque, aquecendo a plateia para o auge da noite: o show de Waldonys.

Legenda: DJ Itaque Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys Foto: LC Moreira

O artista proporcionou um espetáculo emocionante e animado. Alunos, ex-alunos, professores e familiares se uniram em um ambiente de confraternização, celebrando não apenas a história do Farias Brito, mas também o futuro promissor que a instituição continua a construir.

Legenda: FB 90 Anos Foto: LC Moreira

A festa foi, sem dúvida, um marco na trajetória da educadora forte e significativa que é Farias Brito.

Legenda: FB 90 Anos Foto: LC Moreira

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Tales e Jacqueline de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Beth e João de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Tancredo e Deyse Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline de Sá Cavalcante, Lilia Prisco, Deyse Tavares e Hilda Prisco Foto: LC Moreira

Legenda: Ernete Santos e Hildete de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Custódio Almeida, Tales de Sá Cavalcante, Francisco e Mariza Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Bruno, Natércia Rios, Christiane e Hélio Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Joyce Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Dias Branco, Deyse Tavares, Jacqueline de Sá Cavalcante, Gisela Vieira e Patrícia Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Soraya, Juarez e Wana Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Pinto Sampaio e Marcelo Pena Foto: LC Moreira

Legenda: Heloisa, Everardo e Tatiane Telles Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Beatrice Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Maurição e Sônia Pinheiro, Jacqueline e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Varela e Magno Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Mino Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel e Deodato Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Tales e Jacqueline de Sá Cavalcante e Roberto Cláudio Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Soraya, Jacqueline e Tales de Sá Cavalcante e Cida Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Coelho, Érika Beviláqua, Andréa Luna, Inês Ataíde e Mayara Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Frota, Fernanda Denardin, Pedro e Suziane Meneleu, Roberta e Alberto Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: FB 90 Anos 2 Foto: LC Moreira

Legenda: FB 90 Ano 11 Foto: LC Moreira

Legenda: Alice Amorim e Ana Clara Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Moura, Louise Alencar e Guilherme Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Álvaro e Isabel Leite, Sônia e Sulivan Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Auxiliadora e Sabino Henrique Carvalho, Saulo Almeida, Fátima Cavalcante e Tereza Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: FB 90 Ano 3 Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Hirlene Correa e Luna Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Quintela, Carlos Palmeira e Vanessa Tenório Foto: LC Moreira

Legenda: Euvaldo Bringel, Eliane Brasil, Jacqueline e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Beatrice Ary, Jacqueline de Sá Cavalcante, Jaqueline Mota, Sandra Pontes e Sônia Cisne Foto: LC Moreira

Legenda: FB 90 Ano 4 Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago e Indira Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Marques, Maria Guimarães e Gracinha Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys, Luciana e Luciano Menezes e Fernanda Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Mota, Paulo Ary, Tales de Sá Cavalcante, Anderson Cisne e César Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Auxiliadora e Sabino Henrique Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Dayana e Leninha Souza e Milena Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Helano Matos, Lane Victor, Terezinha Gurgel e Philipe Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Denisson Rios, Beatriz e Fábio Zech, Jacqueline e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Nayara Gusmão Foto: LC Moreira

Legenda: PC Norões e Simone Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante, Valton Miranda e Valton Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda e Bergson Parente, Carmen e Batista Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Rossano Fiúza, Tales de Sá Cavalcante, Regina Fiúza, Angelita de Castro e Marcelo Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Bergson e Fernanda Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Marly, Andréa e Marilda Menescal Foto: LC Moreira

Legenda: Cida Parente, Carla Soraya, PC Norões e Simone Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Tancredo Tavares, Tales de Sá Cavalcante e Pinto Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Cida Parente, Carla Soraya, Ronaldo Landim e Olga Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela Vieira e Patrícia Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Dawison e Fabiana Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Frederico e Roberta Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Goes e Aline Borja Foto: LC Moreira

Legenda: José Carlos, Isabella, Raquel e Matheus Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: FB 90 Ano 5 Foto: LC Moreira