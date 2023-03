CAPTEI: Faculdade de Direito da UFC comemora 100 anos com lançamento de livro

Na quarta, 01º de março, A Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (FADIR/UFC) comemorou 120 anos de criação, exatamente no mesmo dia de sua solenidade de instalação em 1903.

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Para o momento solene, houve o lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023)”. Obra, organizada pelos jornalistas Cristiane Pimentel e Marco Fukuda.

Legenda: Cândido Albuquerque Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

O reitor da UFC, Prof. Cândido Albuquerque, docente do Departamento de Direito Público e ex-diretor da Faculdade de Direito no período de 2011 a 2019, assina o livro. Na oportunidade do lançamento, apresentou a obra.

Legenda: Mauricio Benevides Filho Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

É de autoria do atual diretor da FADIR, Prof. Maurício Benevides Filho, um artigo no livro onde narra os desafios do ensino jurídico neste século, bem como e as mudanças de diretrizes curriculares a partir das interfaces entre direito e tecnologia.

Legenda: Inauguração do elevador na FADIR Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Na mesma ocasião, foi inaugurada no prédio novo (que é antigo, também – entendedores, entenderão - rsrsr) da “Salamanca cearense”, um elevador para garantir mais acessibilidade. Um forte indicador que a tradição está abrindo espaço para a modernidade sem perder sua arquitetura tradicional.

Veja mais nas fotos enviadas pela FADIR captadas pelo fotógrafo da UFC:

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023)” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Lançamento do livro “Faculdade de Direito: 120 anos (1903-2023) ” Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Inauguração do elevador na FADIR Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Inauguração do elevador na FADIR Foto: Fotógrafo Oficial da UFC

Legenda: Inauguração do elevador na FADIR Foto: Fotógrafo Oficial da UFC