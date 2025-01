CAPTEI: Exposição inédita de Jacqueline Machado de Souza chega ao Memorial Edson Queiroz

Chegou ao Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, na última quinta-feira, 16, a exposição inédita “Prima Matéria, Razão Poética”. A mostra reúne obras e arquivos pessoais da artista Jacqueline Machado de Souza, proporcionando uma experiência imersiva e única para todos que passaram (ou ainda irão passar) por lá.

Legenda: Jacqueline Machado e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

O evento de abertura foi exclusivo para convidados, mas agora a exposição está aberta ao público com visitação gratuita, promovendo o acesso à arte e à cultura para todos. Com o apoio do Instituto Myra Eliane e da Prefeitura de Cascavel, a exposição apresenta uma rica coleção de desenhos, fotografias e objetos do arquivo pessoal da autora, criando verdadeiras constelações de significados que dialogam de maneira íntima e evocativa com os visitantes.

Legenda: “Prima Matéria, Razão Poética” Foto: LC Moreira

As obras de Jacqueline Machado de Souza revelam uma poética singular, convidando o público a uma experiência sensível e imersiva, explorando as múltiplas possibilidades da matéria e da materialidade. Cada detalhe das criações oferece novas formas de interação e reflexão, transformando o Memorial em um espaço de troca e inspiração para todos que se permitirem mergulhar nesse universo artístico.

Legenda: Jacqueline Machado Foto: LC Moreira

Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, destacou a importância dessa iniciativa cultural para a cidade de Cascavel:

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

“Receber essa exposição, inédita no Brasil, é uma honra que reafirma nosso compromisso com a promoção da arte e da cultura. Estamos muito felizes em proporcionar ao público uma oportunidade única de conectar o centro histórico de Cascavel a uma experiência artística de alcance internacional. Esse diálogo transcultural enriquece nossa identidade e fortalece a valorização da riqueza cultural que nos define”

“Prima Matéria, Razão Poética” fica em exibição no Memorial Edson Queiroz por tempo limitado - até o dia 16 de fevereiro de 2025.

Legenda: “Prima Matéria, Razão Poética” Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira, quem conferiu a mostra no dia da abertura:

