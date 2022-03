CAPTEI: Exposição de obras de arte feitas por cegos chegou na Praia de Iracema

A empresária do ramo de hotelaria, Ivana Bezerra, sempre tem, no Espaço Cultural Ana Amélia, exposições de arte cearense como forma de apoiar e incentivar os artistas locais.

Legenda: Artistas invisuais Foto: LC Moreira

Na última quarta-feira (09) o espaço recebeu a Exposição Cores da Arte, um projeto de arte inclusiva, de iniciativa do artista cearense, Dias Brasil. O artista despertou em seus alunos invisuais (aqueles que não tem visão, mas enxergam com a alma) as suas potencialidades e capacidades artísticas que resultaram na exposição apresentada.

Legenda: Exposição Foto: LC Moreira

As obras impactam quem visita o local, porque é impressionante saber que, pessoas que nunca enxergaram cores, desconhecem dimensões, conseguem produzir obras tão belas e repletas de sentido.

Legenda: Ricardo Bisio e Lilia Quinderé Foto: LC Moreira

Outra exposição aberta à visitação é do artista Ricardo Bisio, intitulada Aquarelas.

Legenda: Dias Brasil, Ivana Bezerra, Ricardo Bisio e Lilia Quinderé Foto: LC Moreira

Lilia Quinderé está à frente da realização das exposições e, no dia do lançamento, atraiu ao espaço muitos curiosos e convidados.

