CAPTEI: ExpoDireito 2025 - Uma Noite de Celebridades do Direito no Ceará Sabino Henrique é laureado por seu impacto na promoção do Direito no Ceará, ao lado de figuras proeminentes do Judiciário

Escrito por Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br 24 de Maio de 2025 - 05:00