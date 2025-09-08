CAPTEI: Esmaltec Recebe Honraria na Alece por Contribuição ao Desenvolvimento Econômico
Durante a celebração dos 46 anos da AEDI, Esmaltec é reconhecida por sua expansão e compromisso com a sustentabilidade
Na manhã de sexta-feira, 05, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) homenageou à Esmaltec, empresa do Grupo Edson Queiroz, durante a celebração dos 46 anos da Associação Empresarial de Indústrias (AEDI).
O evento especial destacou empresas associadas que sustentam o desenvolvimento econômico do Estado, reunindo parlamentares e figuras expressivas do setor industrial.
A Esmaltec, com mais de 60 anos no mercado, destaca-se pela atuação nacional e internacional, incluindo nas Américas, Caribe, África e Oceania. Com 2.200 colaboradores, sua unidade de 360 mil m² em Maracanaú é um polo de inovação. Nos últimos anos, a empresa focou na expansão tecnológica e sustentabilidade, destacando-se o refrigerador ROC35 Pro, com baixo consumo energético, e a linha Ideal de fogões, que investe em segurança e design arrojado com materiais como vidro e aço.
A cerimônia também homenageou outras empresas associadas, como Alivita; Autofrio; Gallus; Beatriz Têxtil; Cerbrás; Cobap; Central das Correias e Correntes; Durametal; Frosty; Friozem; Fortex; Gerdau; Gerardo Bastos; Romazi; Hidracor; Vicunha Têxtil, enaltecendo a contribuição coletiva para a economia cearense.
