CAPTEI: Empresário comemora nova idade em festa animada no La Maison

O empresário Fabiano Barreira celebrou na última sexta-feira, 23 seu aniversário com uma festa animada no La Maison, reunindo cerca de 100 convidados entre amigos, familiares e personalidades do universo empresarial e político do Estado.

Legenda: Marcelo Paz, Fabiano Barreira e Jade Romero Foto: LC Moreira

Animação foi a palavra-chave da noite. Por lá, o saxofonista Christian Pinheiro e o DJ Lorenzo agitaram a pista de dança com os melhores hits instrumentais. O artista cearense Marcos Lessa também subiu ao palco, interpretando sucessos da MPB, rock nacional e axé baiano. Por fim, Paulinho Calado trouxe o agito do forró das antigas e do sertanejo universitário.

Legenda: Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Olha só as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Marcelo, Fabiano, Melissa e Marina Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano, Fabiano e Tânia Barreira e Weber Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Almeida e Lia Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Lia e Cristiano Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Paz e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: José Carlos e Érika Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Matos, Fabiano Barreira e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Granjeiro, Roberta Lack e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Eliana e Luiz Gastão Bittencourt e Fabiano Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Ingrid Pragmácio Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Flávia e Lauro Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Leande Pessoa e Tomaz Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro e Aline Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Taís e Régis Matias Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio Carvalho e Gabriela Cariello Foto: LC Moreira

Legenda: Renan e Michelle Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente e Sonia Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Leandro Vasques, Fabiano Barreira, Mara e Igor Apolinário Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Flávio Patrício Foto: LC Moreira

Legenda: André e Helane Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Junior e Verônica Veríssimo Foto: LC Moreira

Legenda: Andrei e Aline Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo e Isabela Granjeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago e Carol Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Lessa e Gilmar Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Barreira e Weber Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Edson e Silvia Arouche Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Santos, Raquel Gurjão e Aline Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Magno Toy, Fabiano Barreira e Georgia Cysne Foto: LC Moreira

Legenda: Raul e Patrícia Santos, Alie e Leandro Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Juliana Chequer Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Serpa, Fabiano Barreira e Danilo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Urubatã Romero, Marcelo Coelho, Orlando Braga e Vladimir Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe e Natasha Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Filho, Delfina Rocha, Luciana e Alfredo Pearce Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio e Beatriz Zeck Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Mara Apolinário Foto: LC Moreira

Legenda: Dina Timbó e Sérgio Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Patrício, Michelle Soares e Melissa Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Antomário da Hora, Fabiano Barreira e Christian Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano e Fabiano Barreira e Rodrigo Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Granjeiro e Marcelo Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Dario e Madalena Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Arouche e Yuri Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Arouche, João Paulo, Fabiano Barreira e Veridiano Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Emerson Figueiredo, Lídia Arrais, Sara Alencar e Emanuel Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Barreira e Fábio Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Barreira e Renato Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Barreira e Urubatan Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Sátiro e Fabiano Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Bira Borges, Fabiano Barreira, Sérgio Medeiros, Luiz Cláudio Moraes e Danilo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Barreira e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Barreira e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Halano e Michelle Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Apolinário, Raul Santos, Fabiano Barreira e Leandro Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella Ney, Fabiano Barreira e Pippo Gurjão Foto: LC Moreira

Legenda: Jaime de Paula Pessoa, Fabiano Barreira e Mércia de Paula Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: João Victor, Michelle e André Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Chequer e Rebeca Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Rocha e Cristiano Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Pedro Caminha Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Alfredo Pearce Foto: LC Moreira

Legenda: Maílton Batista e Fabiano Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Aguiar e Edson Arouche Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Paz, Fabiano Barreira e João Paulo Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Alice, Bruno e Selma Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Orlando Braga e Urubatã Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Medeiros, Fabiano Barreira e Bira Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Sophie e Diogo Didini, Fabiano e Melissa Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Telma, Sá, Vera e Eládio Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Thales e Camile Varela, Karine e Vladimir Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Discurso de Fabiano Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Barreira e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Barreira e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano e Melissa Barreira Foto: LC Moreira