CAPTEI: Elisa Oliveira é surpreendida e comemora aniversário no Medit Restaurante

Elisa Oliveira celebrou mais um aniversário de forma inesquecível. Organizado pelas suas amigas mais próximas, a sessão de parabéns aconteceu na hora do almoço no Medit Restaurante.

Legenda: Michelle Aragão, Elisa Oliveira, Martinha Assunção e Suyane Studart Foto: LC Moreira

O espaço foi ambientado com decoração floral criada pelo filho da aniversariante, Victor Oliveira. Tudo ficou mais charmoso, claro! Muitas flores, em tons de rosa, com um bolo fazendo o sobretom com lilás e branco, combinava com o vestido plissado laranja da chique aniversariante.

Legenda: Elise e Victor Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Tudo fluido, leve e descontraído como o astral da Elisa!

Olha só nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Victor e Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Oliveira e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa, Elisa e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Elisa Oliveira e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Pinto e Neusa Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Oliveira e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Amélia Brandão, Elisa Oliveira e Ctistiane Faria Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Martins e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Beth Pinto, Elisa Oliveira Martinha Assunção e Patricia Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Elisa Oliveira e Cláudia Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Zildinha Pessoa e Lorena Pouchain Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Nogueira, Elisa e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Otoch, Martinha Assunção, Elisa Oliveira e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Macedo, Rose Lima e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Oliveira e Bebel Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Marshall e Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Oliveira e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Oliveira e Lorena Pouchain Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Monteiro e Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Macedo, Célia Magalhães e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Brasil, Elisa Oliveira e Sandra Nóbrega Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Oliveira e Silvinha Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Fujita e Jéssica Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Genna Campos e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Araruna e Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Oliveira e Rose Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Oliveira e Sakie Brooks Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl, Rilka Bezerra e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira