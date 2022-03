CAPTEI: Élcio Batista apresenta "Bora! Design" para incentivar setor criativo de Fortaleza

A 1ª Edição do Bora! Design aconteceu na última quinta-feira (10), no Cinema do Dragão do Mar dando início a um programa que, a partir da chancela de Cidade Mundial do Design pela Unesco, pretende tornar conhecimento público esta conquista e sua importância enquanto instrumento de cooperação, inclusão social, expressão cultural.

Legenda: Élcio Batista Foto: LC Moreira

Nessa abertura, o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista ressaltou que essa 1ª edição do evento visa uma imersão no aprendizado sobre design para disseminar, na cidade de Fortaleza, uma linguagem capaz de fomentar a economia criativa por aqui.

Legenda: Ana Soter é referência na parte de design gráfico, tendo realizado trabalhos em diversas áreas do design: gráfico, editorial, expositivo e de sinalização nos segmentos cultural, corporativo, de moda e, em especial, na construção da imagem e da memória da cidade do Rio de Janeiro. Foto: LC Moreira

A convidada e uma referência em design gráfico, Ana Soter, falou aos presentes sobre: “Afinal, de qual design estamos falando?”

Legenda: Jeffe foi vencedor do festival de música de Fortaleza em 2020, tem uma voz linda e uma presença de palco fantástica! Foto: LC Moreira

Finalizando o momento, houve um pocket show de Jeffa. Ele arrasa, sempre!

Legenda: Renato Lima e Élcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Santana e Élcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Ney Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Ávila e Andreza Lacerda Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Soter e Élcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: André Mota e Diego Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Arialdo Pinho e Cláudio Nelson Foto: LC Moreira

Legenda: Plateia do Bora! Design Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Nelson e Nara Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista e Adams Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista e Pedro França Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista e Selene Penaforte Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista, Neuma Figueiredo e Alberto Gadanha Foto: LC Moreira

Legenda: Escola de Gastronomia Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênio Parceli, Socorro Silveira e Omar de Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Jaqueline Arantes e Andréia Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Luan Capistrano, Iraguassú Teixeira e Mário Fracalosse Foto: LC Moreira

Legenda: Ney Filho e Pedro França Foto: LC Moreira

Legenda: Ney Filho, Nara Gadelha, Carol Mota e Élcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Lisboa, André Mota, Ney Filho e Diego Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Costa Lima, Gabi Dourado e Fernanda Cavalli Foto: LC Moreira

Legenda: Selene Penaforte e Ana Soter Foto: LC Moreira