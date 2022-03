CAPTEI: Edith Gomes entra para o time de influencers com sua própria marca de makes

Na sexta-feira, 04, a influencer Edith Gomes, juntamente com a sócia, Nayara Sidnea lançaram, na Casa Bendita, a EG Makes, uma empresa de maquiagens com a assinatura da poderosa Edith com o propósito de incentivar mulheres.

Legenda: Edith Gomes e Nayara Sidnea Foto: LC Moreira

A primeira linha lançada foi a de batons. Quatro cores mais procuradas pelas mulheres estão na linha da EG Makes, com nomes que já dá vontade de passar na boca e sair causando: Nude Rosa, Eu Posso, Amor Próprio e Faço Acontecer.

Legenda: Os batons da linha da EG Makes: Nude Rosa, Eu Posso, Amor Próprio e Faço Acontecer Foto: LC Moreira

Com cores atemporais, a linha de batons é daquelas que se usa diariamente, mas com um toque EG de Ser, realçando a boca de acordo com o tom de pele. Elas pensaram em tudo!

Legenda: Edith Gomes entre convidadas que usam a linha de batons da EG Makes e mostrando o jeito de ser de cada uma delas, bem como o realce do lipstick de acordo com o tom de pele Foto: LC Moreira

Legenda: Edith Gomes Foto: LC Moreira

Edith Gomes Influencer “Você não tem noção do quando esperamos por esse momento! Dois anos que trabalhamos em todos os detalhes para fazermos produtos de qualidade, atuais e o principal: que falasse sobre o nosso propósito de vida.”

Conferimos tudo! Vem ver pelas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Edith Gomes com os "caps" da Casa Bendita: Lucas, Bi e Jó Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Casa Bendita Foto: LC Moreira

Legenda: Casa Bendita Foto: LC Moreira

Legenda: Alice Duarte, Edith Gomes e Kleber Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Dominique Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Edith Gomes e Mila Víntage Foto: LC Moreira

Legenda: Thea Moreira e Edith Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Talita Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole e SaKie Brookes Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Vitoria Falcão e Yasmin Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Nayara Sidnea, Elise Bezerra e Edith Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Edith Gomes e Sabrina Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Edith Gomes e Valdênia Anchieta Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Lelia e Edith Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Talita Ribeiro, Kika Gurgel e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Marisa Cavalcante e Nayara Sidnea Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas, Bi e Jó Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Edith Gomes, Laila Magalhães e Nayara Sidnea Foto: LC Moreira

Legenda: Giselia Dantas, Inês Mota, Edith Gomes e Carol Fontoura Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Mota, Maynara Sales, Nayara Sidnea e Cristiane Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Jessica Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Vasconcelos, Edith Gomes e Dominique Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Araújo e Mila Víntage Foto: LC Moreira

Legenda: Lane Menezes, Lorena e Lorranna Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Lund, Marisa Cavalcante e Kaline Pesquera Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Mara Ribeiro, Edith Gomes e Leo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Edith Gomes e Bi Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Edith Gomes e Nayara Sidnea Foto: LC Moreira