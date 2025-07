CAPTEI: Demeilson Ferreira Revela o Poder da Luz e Cores

No último sábado, 5, a Fastframe Fortaleza - B. Galeria inaugurou a exposição “Luz & Cores”, do artista visual Demeilson Ferreira. Com entrada gratuita, a mostra ficará em cartaz até 16 de agosto de 2025, permitindo que o público explore a sensibilidade da luz e a intensidade das cores presentes nas obras do artista.

As pinturas expostas convidam à imersão poética, revelando paisagens emocionais e personagens que dialogam com a beleza da natureza. A exposição proporciona uma rica experiência visual, estimulando reflexões sobre a relação entre luz e cor.

Os visitantes podem apreciar as obras de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 14h.

A iniciativa ressalta a importância da arte como meio de expressão e conexão, fortalecendo a cena cultural da capital cearense.

Veja nas fotos de LC Moreira:

