CAPTEI: Da Cerimônia à Festa – A Festa Surpresa Para Dani Barreira

Na última sexta-feira, 31 de janeiro, a alegria e a surpresa estiveram nas alturas! Dani Barreira, esposa do Procurador Geral de Justiça, Haley Carvalho Filho, foi surpreendida com uma festa de aniversário animada, organizada pelo seu amado esposo, Haley Filho, em parceria com os amigos Caio Mendes e Renata Duarte.

Legenda: Haley Carvalho, Danielle Barreira, Caio Nunes e José Luciano Foto: LC Moreira

Dani, que retornava de uma cerimônia de posse no Tribunal de Justiça, não imaginava que aquele encontro seria um marco tão especial naquele dia. Em um convite discreto, Haley, Caio e Renata, conseguiram reunir a turma de amigos, mantendo o segredo até o último minuto. Ao chegar ao apê de Caio e José Luciano, Dani foi recebida por um coral de “Parabéns pra você”, levando-a a momentos de surpresa, emoção e alegria.

Legenda: Surpresa Foto: LC Moreira

A celebração foi marcada por descontração e carinho, com o DJ Romulo Bravo animando a festa. Para quem é fã de boa gastronomia, a noite foi um verdadeiro banquete, com pratos cuidadosamente harmonizados. Já a decoração, pouquíssimos detalhes escapavam ao olhar atento da comadre Renata Duarte, que trouxe um toque de elegância e acolhimento ao ambiente.

Legenda: DJ Rômulo Bravo Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa, Danielle Barreira e Renata Duarte Foto: LC Moreira

O evento, intimista e reservado — exatamente como Dani gosta — foi criado para proporcionar uma experiência única, onde a aniversariante se sentiu verdadeiramente especial. Entre risadas, danças e boas lembranças, a aniversariante aproveitou a noite cercada de amor e amizade.

Legenda: Danielle Barreira e Amigas Foto: LC Moreira

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Danielle Barreira e Haley Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Danielle Barreira e Haley Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Haley Carvalho, Danielle Barreira, Danielle e Hugo Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Monique e Ernani Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena e José Carlos Godeiro, Monique e Ernani Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Monique, Danielle e Ernani Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: José Luciano, Danielle Barreira e Caio Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Danielle Barreira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: César Ribeiro, Danielle Barreira e Teresa Raquel Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Barreira e Caio Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Germana e Michell Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Erika Guerra e Caio Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Matias, Monique Barreira e Teresa Raquel Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Taís e Régis Matias, Danielle Barreira e Haley Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Alessandra Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Danielle Barreira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Serpa e Oto Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Haley Carvalho, Danielle Barreira, Sâmia Castro e Guido Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Hermano Bezerra e Danielle Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Lucila Mendonça e João Marcelo Foto: LC Moreira

Legenda: Moacir Albuquerque, Danielle Barreira e Laysa Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Monique e Danielle Barreira, Lorena Godeiro e Érica Feijó Foto: LC Moreira

Legenda: Oto Oliveira, Hermano Bezerra, Danielle Barreira, Caio Nunes, José Luciano e Gustavo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Matias, Monique e Danielle Barreira, Lorena Godeiro, Érica Feijó e Teresa Raquel Ribeiro Foto: LC Moreira