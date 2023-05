CAPTEI: Coral e Orquestra do Instituto de Música Jacques Klein apresentam concerto gratuito no TJA

Na noite do último dia 12 de maio, o Theatro José de Alencar, em Fortaleza, foi palco de um espetáculo inesquecível. O concerto da orquestra Jacques Klein e do coral Vozes de Iracema contou com a presença de uma plateia animada e engajada, composta por membros da sociedade local e apoiadores do evento.

A apresentação foi totalmente gratuita. Organizada pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM). Uma oportunidade única para o público que se emocionou desde as primeiras notas. A harmonia entre os músicos e os cantores envolveu todo o público, que se entregou às diversas nuances do espetáculo.

Legenda: Platéia Foto: LC Moreira

Com um repertório diversificado, de clássicos de Villa-Lobos e H.Purcell até composições de R.Meyer e S.Poterfield, os grupos formados por adolescentes e jovens atendidos pelo Instituto de Música Jacques Klein entregaram e emocionaram a plateia com sua performance impecável. A regência do maestro Luís Maurício Carneiro completou o espetáculo, transformando cada nota em uma verdadeira obra de arte.

O Coral e a Orquestra Jacques Klein têm papel fundamental no cenário cultural de Fortaleza. Compostos por 53 músicos, sendo 23 na orquestra e 30 no coral, os grupos têm como objetivo levar a música clássica para cada vez mais pessoas, democratizando o acesso a essa arte tão sublime.

Legenda: Concerto Foto: LC Moreira

Ao final do espetáculo, a gratidão dos músicos e do coral foi unânime pelos aplausos e a expressão de carinho que receberam de todos os espectadores. O concerto foi um sucesso, superando as expectativas de todos e deixando uma marca emocional na história cultural de Fortaleza.

As fotos foram captadas por LC Moreira:

Legenda: Carlota, Máximo, Beta, Maria Luiza, Maria Cristina e Maria Helena Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Alves e Milena Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras, Fabrícia Abrantes e Arthur Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Conceição Araújo, Evane Izidio, Bruno Freire, Viviane Rodrigues e Tiago Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrícia Abrantes, Bernardo Ferreira e Glória Rios Foto: LC Moreira

Legenda: Gláucia Andrade e Marize Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Hatus e Lara Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Jeneri e Jennifer Feitosa, Fabiana Santos, Maria Cecília e Layla Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrícia Abrantes e Adriana Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Helena Fiúza, Fabrícia Abrantes, Maria Luiza e Maria Cristina Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Fontenele e Melina Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Sonia e Sulivan Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Paulino Foto: LC Moreira

Legenda: Máximo e Beta Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Paola e Waldo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gomes de Matos e Magda Busgaib Foto: LC Moreira

Legenda: Sandro Levi, Adriana Ximenes e Samir Cassuf Foto: LC Moreira

Legenda: Waldo e Paola Santos, Sonia e Sullivan Mota e Hortência Dibe Foto: LC Moreira

Legenda: Weiber Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Coral e Orquestra do Instituto de Música Jacques Klein sob a regência do maestro Luís Maurício Carneiro Foto: LC Moreira