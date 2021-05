Captei: confira o que bombou no Instagram

Maternar é testar a resistência

O teste de resistência da maternidade não tem tempo de duração e nem limite. Todo dia é dia de descobrir-se e de aumentar a resistência, porque o coração não tem tamanho para o amor.





Ticiana Oliveira (@ticianapmoliveira) e seus filhos em idades e fases diferentes: Bruno Filho (18), Pedro (15), Felipe (12) e Helena (2).

Maternar é um verdadeiro teste de resistência. É quando você pensa que está preparada para assumir uma maternidade e percebe que o mundo te colocou de cabeça pra baixo e foi a melhor visão que você pode ter. Confira algumas mães e filhas da nossa sociedade:

A advogada e palestrante referência no Brasil em Direito Eleitoral, Isabel Mota (@isabelmotaadvogada) em registro com a sua mãe Sílvia.

Maria Cláudia Coelho, empresária, com suas filhas que mais parecem irmãs pela jovialidade e sintonia: Maria Caroline Mesquita Coelho, nutricionista; Maria Clara Mesquita Coelho e Maria Eduarda Mesquita Coelho, ambas cursando odontologia.

Em momento de relaxamento com as filhas, a empresária e diretora financeira do setor de engenharia rodoviária, Nely Cunha (@nelyccunha) pretende passar o dia das mães ao lado das suas mulheres: Livia e Laís Costa.

Onde a empresária Liana Sá (@lianasa) está, os seus chaveirinhos estão juntos, subindo o fofurômetro das redes sociais.

As empresária Maira (@mairasilva) e Priscila Silva (@priimbs) , mãe e filha, cada dia revelam mais que são complementares.

As gêmeas, Lara e Clara, e, a pequena, Luana ladeiam a super mãe Leiliane Vasconcelos (@leilianebv) que é, também, administradora com especialização em marketing, exerce a função como chefe de gabinete da Secretaria do Turismo de Fortaleza.

Outra mãe que as filhas alcançaram a idade foi Maria Clara Dall´Olio (@mariaclaradallolio). A empresária tem se dedicado ao setor da moda seguindo os passos da mãe, Natércia, e, agora, com as filhas no mesmo trilhar. Lindas!

BABY COMING. Onélia Santana está grávida pela terceira vez e está quase no 3º mês de gestação, mas, ainda não sabe o sexto do bebê. Em novembro, o novo integrante da família Santana chega para juntar-se aos irmãos: Luísa de 9 anos e o Pedro com 11. O anúncio foi confirmado pela assessoria da primeira- dama do Estado do Ceará.