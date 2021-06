CAPTEI: Com direito a agradecimento à vida

NADA ALÉM DISSO

Foto: Divulgação

A empresária Mariana Mota (@marianamota) esteve com o marido Francisco Marinho entre amigos especiais na ilha de Fernando de Noronha onde registrou momentos de bom viver e de extremo bom gosto.

COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA

Foto: Divulgação

Talynie Mihaliuc (@talyniemihaliuc) e Flávio Menezes (@flavimenezes_) estiveram em Jericoacoara comemorando os seus aniversários que é, exatamente, no mesmo dia: 07 de junho. São gêmeos, sem dúvida!

ESTIMA INFALÍVEL

Foto: Divulgação

Vó Moíza é uma legítima “Ageless”: aos 90 anos, tem uma estima infalível que faz a neta, uma empreendedora admirável e “ageless baby” Iorrana Aguiar (@iorranaaguiar) ainda fortalecer o aprendizado quando pensamos que ela já sabe é de tudo!

ERRE JOTA

Foto: Divulgação

A influencer Luiza Bezerra (@luizabezerra) embarcou para o Rio de Janeiro e aproveitou para conhecer, pelo seu olhar, um cenário que remete a um outro ângulo de visão da cidade ma-ra-vi-lho-sa!

SOL JOÃO

Foto: Divulgação

A cantora Solange Almeida (@solangealmeida) abriu, no domingo, 06, a temporada de lives juninas e foi o maior estouro de visualizações no seu canal do YouTube.