A filha de Maria Lúcia e Pedro Carapeba, Maria Clara Negrão fez 19 anos e reuniu poucos amigos para comemorar a nova idade.

A animação ficou por conta do cantor Maykow (@maykowoficial) com a participação do saxafonista Fabiano Carvalho (@fabianosaxof) e do acordeon de Walci Acordeon (@walciacordeon).

Legenda: A banda do cantor Maykow Foto: Divulgação

Legenda: Os namorados, Yuri de Paula Pessoa e Maria Clara Foto: Divulgação

Legenda: Maria Clara Negrão e Maria Eduarda Fontes Foto: Divulgação

Legenda: Aniversariante e Maria Eduarda Linhares Foto: Divulgação

Legenda: As lindas Marias: Clara e Lúcia, filha e mãe Foto: Divulgação

Legenda: Maria Lúcia, Maria Clara, Nicolle Vasconcelos e Lenita Negrão Foto: Divulgação

Legenda: Maria Lúcia, Maria Clara, Pedro, Nicolle, Pedro Paulo Carapeba Foto: Divulgação

Legenda: A linda aniversariante Maria Clara Negrão Foto: Divulgação