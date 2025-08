CAPTEI: Celebridade Culinária - Chef Gabriel Aguilar é Destaque no Mayú Brasileiro

Na noite de quinta-feira, 31 de julho, o Mayú, representado por sua chef, Raquel Holanda, recebeu sua quarta edição do Mayú Brasileiro, um jantar especial que atraiu um público entusiasta da gastronomia.

Legenda: Raquel Holanda e Gabriel Aguilar Foto: LC Moreira

O evento, com lotação máxima, contou com a presença do chef executivo Gabriel Aguilar, que, à frente da cozinha do Grupo Uvva, apresentou um menu exclusivo harmonizado, destacando a riqueza dos ingredientes regionais.

Legenda: Gabriel Aguilar Foto: LC Moreira

Natural de São Paulo, Gabriel Aguilar acumula 15 anos de experiência culinária e, nos últimos sete, tem deixado sua marca na cena gastronômica de Santa Catarina. Formado pelo Senac SP, passou por estabelecimentos, como o Lafayette, o Paris 6 e o D’Olivino, sempre se destacando pela habilidade em reinventar clássicos e criar pratos que equilibram técnica e originalidade.

Atualmente, Gabriel é responsável por três restaurantes em Itajaí, incluindo o Uvva Wine Bar. Além disso, integra a banca de curadores do Congresso Raízes, o maior evento gastronômico do Sul do Brasil, que reúne chefs, produtores e especialistas.

Legenda: Everton Fernandes, Vittorio Ghia, Luiz Fernando Bittencourt, Vanessa Santos e Débora Sombra Foto: LC Moreira

O jantar no Mayú foi um verdadeiro sucesso, celebrando a diversidade e o talento da culinária brasileira.

Acompanhe a cobertura social através das fotos de LC Moreira:

