CAPTEI: Celebração dos 94 anos de Lirís Costa Moreira

O aniversário contou com organização da filha de Théa Moreira

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Lolô, Lirís e LC Moreira
Foto: LC Moreira

Em clima de alegria e gratidão, Lirís Costa Moreira celebrou seus 94 anos em uma recepção intimista e cheia de afeto, realizada em sua residência.

Legenda: Jéssyca Montenegro, Ana Régia, Lirís Moreira, Netinha Gomes, Théea Moreira e Rosane Gurgel
Foto: LC Moreira

O bolo, assinado por Nanda Lessa, foi um destaque à parte, todas queriam registrar o momento no cenário dos parabéns.

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira

As delícias foram preparadas pela própria aniversariante, que cuidou pessoalmente dos doces e sobremesas.

O buffet Bárbra’s garantiu o sabor da noite, enquanto a organização ficou a cargo da filha da aniversariante Théa Moreira, que cuidou de cada detalhe com primor.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Lirís Moreira e Theís Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Lirís Moreira, Alana e Eugênio Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Lirís Moreira e Henrique Catunda
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Queiroz, Lirís Moreira e Duda Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Lirís e Lolô Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Creuza, Lirís e Bebeto Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Lirís Moreira e Amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Lirís Moreira e Amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Lirís Moreira com amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Geyssa Moreira, Carla Linhares, Lirís Moreira, Roberta Costa, Raimunda Helena e Cacilda Moreira
Foto: LC Moreira