CAPTEI: Celebração dos 94 anos de Lirís Costa Moreira
O aniversário contou com organização da filha de Théa Moreira
Em clima de alegria e gratidão, Lirís Costa Moreira celebrou seus 94 anos em uma recepção intimista e cheia de afeto, realizada em sua residência.
O bolo, assinado por Nanda Lessa, foi um destaque à parte, todas queriam registrar o momento no cenário dos parabéns.
As delícias foram preparadas pela própria aniversariante, que cuidou pessoalmente dos doces e sobremesas.
O buffet Bárbra’s garantiu o sabor da noite, enquanto a organização ficou a cargo da filha da aniversariante Théa Moreira, que cuidou de cada detalhe com primor.
Veja nas fotos captadas por LC Moreira: