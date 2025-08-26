CAPTEI: Celebração dos 60 anos de Idézio Rolim anima Guaramiranga

No último sábado, 23, Guaramiranga foi o cenário da grandiosa celebração em homenagem aos 60 anos de Idézio Rolim.

Legenda: 60 anos de Idézio Rolim Foto: Saulo e Luana

Tudo aconteceu no lindo Reserva Rio Negro com a organização impecável de Lilian Porto e a comentadíssima (e linda) decoração assinada por Gil Santos.

Legenda: Lilia Porto Foto: Saulo e Luana

Legenda: Decoração de Gil Santos Foto: Saulo e Luana

A festa contou com uma proposta gastronômica elaborada pela equipe de Toca Sampaio, enquanto a DoceVille se encarregou do bolo de aniversário. Drinks das Coktelitas eram oferecidos com opções variadas. Destaque para os vinhos e espumantes com a etiqueta do Coco Bambu, uma verdadeira experiência de elegância e sofisticação!

Legenda: Paulo Benevides Foto: Saulo e Luana

Legenda: 60 anos de Idézio Rolim Foto: Saulo e Luana

Legenda: George Israel Foto: Saulo e Luana

A animação da noite ficou por conta de atrações musicais de alta qualidade. A primeira apresentação foi da banda Paulo Benevides, seguida pelo saxofonista George Israel, ex-integrante da banda Kid Abelha, que subiu ao palco ao lado do DJ e baixista João Pinaud.

Legenda: Maryana Canamary Foto: Saulo e Luana

O clima de emoção foi palpável durante o cerimonial, onde a esposa do aniversariante, Maryana Canamary, cada vez mais linda, inteligente e chique, fez um discurso tocante, reunindo palavras da mãe, dos filhos e dos sócios Afrânio e Eugênio, emocionando o anfitrião e todos os presentes.

Legenda: Idézio Rolim Foto: Saulo e Luana

Legenda: Paulo Benevides canta "My Way Foto: Saulo e Luana

Idézio Rolim não apenas agradeceu aos amigos e familiares pela trajetória de vida, mas também prestou uma homenagem especial à sua mãe, convidando Paulo Benevides para cantar "My Way".

Legenda: Raça Negra Foto: Saulo e Luana

A noite ainda guardou um momento surpresa: a presença da banda Raça Negra, que fez um show marcante relembrando seus clássicos. Detalhe: com dançarinas bem talentosas e lindas, viu?

Para encerrar a celebração, a descontração foi garantida com a apresentação da dupla Luiz Marcelo e Gabriel, que animou os inimigos do fim.

Legenda: 60 anos de Idézio Rolim Foto: Saulo e Luana

A festa se consolidou como um marco não apenas na vida do aniversariante, mas também unindo histórias, memórias e muitas risadas entre amigos e familiares.

Veja nas fotos captadas por Saulo e Luana:

