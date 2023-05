CAPTEI: CDL Jovem Fortaleza recebe Eliziane Colares para um almoço de ideias revolucionárias

A CDL Jovem Fortaleza promoveu um evento exclusivo para seus associados e convidados que ficou marcado no calendário da instituição: o "Almoço Empresarial".

Empresários e empreendedores discutiram tendências do mercado e o futuro dos negócios.

A palestra ficou por conta da CEO da Advance Comunicação, Eliziane Colares, que compartilhou sua trajetória de sucesso com os presentes.

Legenda: Eliziane Colares Foto: LC Moreira

O momento foi muito bem conduzido pela vice-presidente do CDL Jovem, Mayra Thé, que conversou com Eliziane Colares. A entrevistada destacou a importância de se buscar conhecimento, seguir a intuição, ter coragem e fazer apostas, bem como a importância de "sair da caixa" e olhar para novos horizontes.

Legenda: Eliziane Colares Foto: LC Moreira

Com uma estrutura moderna e com um portfólio de clientes nacionais e internacionais, a Advance Comunicação é uma referência no mercado publicitário. Certificada como Google Partner Premier, a agência está entre as top 3% agências do Brasil com melhor desempenho em performance com as soluções Google Ads.

O evento foi um sucesso e contou com a presença de importantes empresários da cidade de Fortaleza.

Legenda: Participantes Foto: LC Moreira

A CDL Jovem Fortaleza tem se destacado por promover esse tipo de encontro que traz grandes nomes do mercado para fortalecer o empreendedorismo local. Para os participantes, a palestra de Eliziane Colares foi um verdadeiro incentivo para seguir em frente em seus negócios.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira no dia do evento:

